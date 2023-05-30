賈靜雯為24萬PRADA方包變「瘋女子」！陳庭妮也愛Galleria全新撞色款

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星賈靜雯近期參加大陸節目《乘風破浪的姐姐4》，昨（30日）終於更新了個人IG與粉絲互動，她PO出即將登機的美照並自嘲是「瘋一般的我」，畫面中賈靜雯身穿黑色系長裙，肩背要價24萬元的PRADA 新款Galleria手袋，巧妙的回眸曬包造型掀起討論。





▲賈靜雯機場造型中以簡潔俐落的黑裙搭配Galleria 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ （依序）陳庭妮、TWICE日籍成員SanaSANA（湊崎紗夏）演繹全新Galleria。（圖／翻攝自IG）

賈靜雯機場造型中以簡潔俐落的黑裙搭配Galleria，她還俏皮寫下「跑給你們追？像風(瘋)一般的我」，而重點則在於肩上的Galleria包款，運用繽紛色塊營造輕盈的春夏氣息，早就洗版社群，包含女星陳庭妮、品牌好友TWICE日籍成員SanaSANA（湊崎紗夏）都搶先演繹一番，無論搭配白襯衫或是輕鬆的背心洋裝，皆有日常時尚感。

▲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）演繹形象照 。（圖／品牌提供）

▲Prada Galleria Saffiano皮革特別版包款 $ 240,000 。（圖／品牌提供）

於2007年推出的Galleria是品牌的經典象徵之一，今年春夏更邀請史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）演繹形象照，品牌攜手委內瑞拉裔美國藝術家Alex Da Corte帶來全新視覺創作，將包款當成畫布般，呈現創新與色彩不朽，大膽色塊及線條延伸到吊牌或是提把處，彰顯普普藝術的生動魅力。

▲Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋由全新品牌代言人新生代演員佛蘿倫絲普伊搶先演繹 。（圖／品牌提供）

▲港星陳慧琳（Kelly） 。（圖／品牌提供）

另一個經典的方包單品，少不了Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋，作為最新早秋系列中最搶眼的包款，由全新品牌代言人新生代演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）搶先演繹，她穿著緊身洋裝開懷大笑，打破精品形象照遙不可及的印象。日前港星陳慧琳（Kelly）來台時，在機場拎上Rockstud23 粉色肩背包，成為全身造型的點睛之筆。

▲Rockstud23搭上芭比粉Pink PP 。（圖／記者鮑璿安攝）