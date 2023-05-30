超準！選一組最順眼的「計算機數字」　秒測你內在隱憂是什麼？

文／Workworks職場人

職場人們日常最容易擔憂什麼事情呢？或許是工作績效、金錢壓力、感情層面，亦或是面對同儕相處的狀態，本篇編輯將分享「內在隱藏擔憂」心理測驗，快跟著編輯一起測驗看看吧！

問題：職場人眼前有一台計算機，請想像計算機畫面上會有一組數字，以下4個選項，哪一組數字出現在計算機上你覺得最順眼呢？

A.888888888

B.0

C.你的出生日期

D.隨機數（ex:2951413）

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

選「A」的你：888888888

選「888888888」的人，代表職場人們擔心的是你的財產和資產。你是非常在意擁有財富多寡的人，即使現在已經過著足夠富裕的生活，職場人們如果和高高在上的人相處也容易感到自卑，最常見的情況像是被拿來比較名車及名牌包包等，你會容易因為被看不起而感到擔憂。

選「B」的你：0

選「0」的人，代表職場人們容易擔心別人對你才華的評價。你是個期望備受他人讚賞的人，假設職場人們的工作成就不被他人肯定時，往往會擔憂思考著「自己是不是一文不值」，編輯建議其實每個人的才華都是獨一無二的，所以比起他人對你的肯定，不如先認同自己才是最重要的！

選「C」的你：你的出生日期

選「出生日期」的人，代表職場人們非常注重身邊好友數量。你是那種會關心自己擁有多少朋友，朋友是否愛你的人，假設職場人們沒有被朋友邀請聚餐，容易感到自卑和嫉妒，換個方向思考，其實朋友數量不在於多而在於精，這輩子只需要擁有幾位知心朋友陪伴就足夠了！

選「D」的你：隨機數（ex：2951413）

選「隨機數」的人，代表著沒有任何東西能說明你是誰。有些事情或許你已經喜歡很久，或是在短時間內感到厭倦，但整體來說沒有任何你認為可以稱呼自己的東西，建議選擇D的職場人們，應該為自己擁有很多不同經歷、多才多藝的個性而感到自豪。

職場人們的測驗結果準確嗎？歡迎跟編輯分享唷！

Source：shinri

【延伸閱讀】

內心暗藏暗黑人格？爆紅「MBTI人格測驗」8題測出你的內心多黑暗

神準職場心理測驗「你是哪種辦公女子」？5題分析職場性格＋適合的產業類型

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！