安格斯12星座一周運勢5／29-6／4　金牛貴人大爆發、雙子爛桃花多

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

太陽、水、金、火、木、冥，六星十分罕見的在五月先後移位，這周在新舊月銜接的當口，也為12星座迎接下一季度的運勢運行！牡羊座這周各方面表現可圈可點，能在工作上繳出亮眼成績單，人際社交則適合跨出舒適圈，此時貴人來自各方，廣交各個層面的朋友，不僅能開啟羊兒的新視野，也能在未來給你必要的幫助！

金牛座 4.21~5.20

這周金牛座其實可以試著放下以往循規蹈矩的態度，讓自己也小小冒險一下吧！在木星坐命之下，金牛座有絕對的運勢話語權，想要過怎樣的人生，可以從現在開始佈局鋪底，特別是人際上，貴人可以說是一波一波的來，感情上適合化被動為主動，把握機會建立新的情感關係，就算從朋友開始也好，為自己的幸福創造新的起點！

雙子座 5.21~6.20

行星各就各位走入穩定狀態，加上太陽獨坐本命宮位，雙子無疑是這周的好運大贏家，除了較為擔心的職場運能由逆轉順外，感情、交際等互動上也大放異彩，只是單身者要注意的是最近爛桃花有點多，你的電力滿強的，但也容易因此沾惹到一些莫名其妙的對象，很可能會被不喜歡的對象纏上，或開啟讓你頭痛的緣分！

巨蟹座 6.21~7.21

下周金星移位之前，所有單身巨蟹座都要好好把握這周金星守護的尾巴，好好爭取屬於自己的幸福！特別是想脫單的單身巨蟹，此時積極拓展生活圈、交友圈是必要的，多認識不同背景、個性的人，也能為你多增一分幸福的緣分，至於交往中的也別冷落了情人，好好安排工作與約會的時間，兩者都要平衡發展才好！

獅子座 7.22~8.22

平順中也偶爾會踩到鐵板，就是獅子座近期的運勢表現！這周最好能多學學化危機為轉機的生活藝術，特別是感情上，想要脫單的獅子，別把事情想得太美太理想化，進展可能不如預期，但其實只要適當的調整處理，就會發現卡卡的關係愈來愈順、愈來愈不尷尬，最後會如倒吃甘蔗般愈吃愈甜；因此別被剛開始的挫折擊潰！

處女座 8.23~9.22

除了超強持續力與恆心外，處女座這周慢慢能從各種事情中學到隨機應變的藝術，很多時候計畫趕不上變化，機動的處理將考驗著你的能力，未來這周最好能多學學化危機為轉機的變化技巧！感情上同樣是平靜無波底下藏了無數變因，冷冷的疏離感默默的在你們之間游走，最好能多創造些相約出遊的機會，提升互動的溫度。

天秤座 9.23~10.22

儘管上周運勢亨通，這周的天秤座卻顯得有點後繼無力，金星影響力減弱之下，天秤內心上下起伏的思潮又再度變得不穩定，工作上專注力不足，要當心粗心大意造成的後續麻煩，感情上過於小心翼翼，反而讓好不容易成形的感情又打回原形，這周的你一定要守護好自己的內心，不要因為外在變化干擾而三心二意。

天蠍座 10.23~11.22

緊湊又快速的生活步調下，天蠍座若能抓住機會鬆口氣，就讓自己休息一下放放假吧！在月尾接月初的這周，與其耗力忙碌，倒不如養精蓄銳，把過去消耗已久的精、氣、神補足，未來將有更多讓你忙頭皮發麻的事，不如先儲備能力，一網打盡！感情可能遇到瓶頸，當你怎麼都行不通的時候，建議你先放下，別急著解決，也許能走到一個不一樣的結果。

射手座 11.23~12.21

對於自己有興趣的事總是特別熱血又熱情的射手，在這個進入初夏的時節裡，你也會愈來愈奔放，不過這周的你將可能面臨體力消耗比較多的狀況，大忙碌大玩樂的心態下，很可能讓你在娛樂與工作上失衡。此時感情上也要當心碰壁連連的冏境，不論單身或現在進行式，射手的溝通都需要多下點功夫，不是比較大聲、比較囉嗦就有說服力。

摩羯座 12.22~1.19

奔波在家庭與工作的兩端，對摩羯來說又是一個雜事如麻的一周，近期木星駐守金牛座之下，認分認真忙碌打拼就是摩羯成功的王道，想得多、太玻璃心只會成為你前進的絆腳石！此時感情進展有限，與其像工作一樣給自己壓力追進度，倒不如平常心面對，別拒絕邀約、順勢發展你的人際關係運，對於感情就是一道曙光。

水瓶座 1.20~2.18

進入瑣事纏身的周期，這周水瓶座易因小事干擾而忙得團團轉，不論家庭或工作，這種中間殺出程咬金搗亂的情況特別容易發生，讓你因此有不少計畫延遲，增加生活負擔。幸好感情上如魚得水，情人不只是你的伴侶，偶爾也會是你的人生導師，職場的不如意不妨找情人、心上人吐苦水，不僅會舒服很多，有時還能得到解決問題的靈感！

雙魚座 2.19~3.20

行星回歸穩定運行，也在無形中讓雙魚座多了分穩定的力量，這周的你容光煥發氣色佳，人群中所受到的注目以及散發的桃花魅力，在本周都有默默增加的趨勢，然而單身者的愛情運仍處在搖搖擺擺的狀態，兩方都欠了一點前進的動力，暫且沒有太多進展。不過相對來說工作運勢倒十分看俏，亮眼的表現不禁讓人刮目相看。

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