fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼粉必入手！小美人魚項鍊、珍珠涼鞋　親民價實現浪漫公主夢

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台灣在地品牌Vacanza和Grace Gift剛好在近期都推出迪士尼公主系列商品，讓你用甜甜的價格入手浪漫公主夢！

Vacanza X 迪士尼公主輕珠寶系列

Vacanza在這幾年除了不斷有新店開幕，也在飾品設計下了不少功夫。適逢迪士尼100周年，繼先前的米奇家族飾品，針對迪士尼公主品牌開發了微輕奢支線「V Class」。V Class主打925純銀、18K鍍金材質搭配5A鋯石打造，本次的迪士尼公主系列，囊括了《小美人魚》、《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《白雪公主》以及《美女與野獸》等5位公主，擷取她們故事中的代表元素，推出戒指和項鍊兩種飾品。

《小美人魚》

▲V Class小美人魚純銀項鍊，售價NT$1,980、V Class小美人魚純銀戒指，售價NT$1,280。（圖／Vacanza，下同）

《仙履奇緣》

《阿拉丁》

《白雪公主》

Vacanza迪士尼公主輕珠寶、Grace Gift小美人魚聯名涼鞋，親民價格就可入手

《美女與野獸》

Vacanza V Class迪士尼公主系列現已開賣，凡消費迪士尼100周年系列商品單筆滿NT$2,500，或任一系列商品以NT$399加購，即可獲得「Disney100 哈哈米奇款皮革鑰匙圈」，數量皆有限，售完為止。

Grace Gift X 《小美人魚》

趁著電影《小美人魚》上映，Grace Gift推出聯名系列的涼鞋設計，以愛麗兒、海洋貝殼以及珍珠為主要元素，設計出三款不一樣跟長的涼鞋，並且以夏季好搭的淡彩色系為主。

▲迪士尼小美人魚款珍珠夾腳低跟涼鞋，售價NT$1,980。（圖／Grace gift，下同）

▲迪士尼小美人魚款浪漫蝴蝶結中跟涼鞋，售價NT$1,980。

▲迪士尼小美人魚款透明一字帶中高跟涼鞋 ，售價NT$1,980。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Gucci Summer Stories夏日渡假行頭都你準備好：草編鞋、可愛櫻桃…top 4單品推薦

● Grace Gift變身迷你超市！可愛店裝好逛又好拍，全店鞋款全部一千有找

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Vacanza, Grace Gift, 迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

「不懂得拒絕」星座Top 3 ！　第一名典型濫好人，容易被情緒勒索

「不懂得拒絕」星座Top 3 ！　第一名典型濫好人，容易被情緒勒索

「最愛宅在家」的3大星座！Top 1家是避風港，一整天無所事事也開心

「最愛宅在家」的3大星座！Top 1家是避風港，一整天無所事事也開心

全台現存最老百貨8月拆除　6月推「改建封館大拍賣」優惠比照周年慶

全台現存最老百貨8月拆除　6月推「改建封館大拍賣」優惠比照周年慶

迪麗熱巴「美人魚上岸」造型封神！　穿深U鑽飾魚尾裙氣勢全開 孔曉振黑白荷葉上衣配牛仔褲超時髦！把時尚融入日常不愧是「行走衣架」 安格斯12星座一周運勢5／29-6／4　金牛貴人大爆發、雙子爛桃花多 後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財 營養師教「生理期減肥法」！掌握3秘訣＋「減脂黃金期」就能輕鬆瘦 新型態洗沐產品大蒐羅：SABON礦晶浴粉、LUSH磨砂沐浴露 隋棠自曝沒時間「懶得擦身體乳」！愛吃巧克力蛋糕靠1秘訣不發胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面