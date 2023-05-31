迪士尼粉必入手！小美人魚項鍊、珍珠涼鞋　親民價實現浪漫公主夢

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台灣在地品牌Vacanza和Grace Gift剛好在近期都推出迪士尼公主系列商品，讓你用甜甜的價格入手浪漫公主夢！

Vacanza X 迪士尼公主輕珠寶系列

Vacanza在這幾年除了不斷有新店開幕，也在飾品設計下了不少功夫。適逢迪士尼100周年，繼先前的米奇家族飾品，針對迪士尼公主品牌開發了微輕奢支線「V Class」。V Class主打925純銀、18K鍍金材質搭配5A鋯石打造，本次的迪士尼公主系列，囊括了《小美人魚》、《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《白雪公主》以及《美女與野獸》等5位公主，擷取她們故事中的代表元素，推出戒指和項鍊兩種飾品。

《小美人魚》

▲V Class小美人魚純銀項鍊，售價NT$1,980、V Class小美人魚純銀戒指，售價NT$1,280。（圖／Vacanza，下同）



《仙履奇緣》

《阿拉丁》

《白雪公主》

《美女與野獸》

Vacanza V Class迪士尼公主系列現已開賣，凡消費迪士尼100周年系列商品單筆滿NT$2,500，或任一系列商品以NT$399加購，即可獲得「Disney100 哈哈米奇款皮革鑰匙圈」，數量皆有限，售完為止。

Grace Gift X 《小美人魚》

趁著電影《小美人魚》上映，Grace Gift推出聯名系列的涼鞋設計，以愛麗兒、海洋貝殼以及珍珠為主要元素，設計出三款不一樣跟長的涼鞋，並且以夏季好搭的淡彩色系為主。

▲迪士尼小美人魚款珍珠夾腳低跟涼鞋，售價NT$1,980。（圖／Grace gift，下同）



▲迪士尼小美人魚款浪漫蝴蝶結中跟涼鞋，售價NT$1,980。

▲迪士尼小美人魚款透明一字帶中高跟涼鞋 ，售價NT$1,980。



【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Gucci Summer Stories夏日渡假行頭都你準備好：草編鞋、可愛櫻桃…top 4單品推薦

● Grace Gift變身迷你超市！可愛店裝好逛又好拍，全店鞋款全部一千有找