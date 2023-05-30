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范爺坎城影展變裝秀太精彩！從紅毯、晚宴到派對穿搭　每套都亮點滿滿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

為期11天的2023坎城影展，受邀的眾女星們無不盡全力打扮、為在短促的紅毯時刻留下迷人倩影，而在眾星雲集的時刻仍能夠突破重圍，讓人最有記憶點的莫過於我們的范爺了，一套又一套的華服出席各大記者會、紅毯首映會和派對。編輯就問：「今年的坎城影展，有誰比冰冰更用力打扮？」

除了開幕當日，我們所看到的猛虎竹林與太陽花禮服，以下再為你整理出范冰冰為2023坎城影展所準備的華麗造型：

范爺2023坎城影展造型盤點

Miss Sohee訂製禮服

受邀參加Vanity Fair所舉辦的《影劇中的女人 Women in Cinema》活動，范冰冰化身為人魚精靈，飄逸的白紗披肩加上緞面的魚尾裙擺，銀色水光的刺繡讓胸型若隱若現，性感卻不色情，以珍珠耳環點綴呼應整體的銀白色系。

Rin by Chung Thanh Phong

接著來到Nespresso所舉辦的派對，范冰冰身上的禮服為設計師Chung Thanh Phong 2023早秋系列，以蝴蝶的羽翼輪廓堆疊而成，耀眼的金色宛如一尊絕美雕塑品。

同個品牌還有另一套金色戰服，這是Rin by Chung Thanh Phong最新一季的設計，捲曲的金絲銀線加上極為貼身的剪裁，走起步伐來肯定不簡單！

Mikaeld

換回紅毯／晚宴禮服常勝色黑色，范冰冰依舊能把經典色穿出記憶點！左胸大膽的挖空，換以銀色刺繡從腕間一路環繞至脖圍，不對稱設計成為出奇制勝的亮點。

Boss

范冰冰真的廣受品牌愛戴，接著受邀到Boss兩場派對：第一場遊艇派對，以一身率性的白色西裝呼應水上派對的愜意氣氛。

晚上則是品牌為超模黑珍珠的生日派對，范爺再以一件不對稱的細肩帶黑色禮服應戰，巧妙的鏤空細節讓人看得目不轉睛。

Michael Kors

再來是Michael Kors的品牌派對，時常以標誌性的紅唇妝容亮相，本場就索性換上與紅唇相稱的玫瑰紅緞面禮服，以祖母綠珠寶點綴，別具古典韻味。

Tamara Ralph

第八天的坎城影展，范爺出席由大導演魏斯安德森（Wes Anderson）所執導的《Asteroid City》首映會，浪漫的羽毛禮服顯出她高貴卻溫柔的優雅氣質。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 范冰冰現身坎城紅毯驚艷全場！41歲范爺5招從養髮到美肌的保養秘訣公開

JENNIE首登2023坎城影展！盤點化身小公主的3套穿搭+珠寶品牌

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 坎城影展, 范冰冰

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