4大輕珠寶品牌必買清單！AHKHA、Redline彩虹色寶石簡單就很迷人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

所謂的輕珠寶不只反映在親民的售價，更有簡約的質感設計，以及優良品質的金屬與寶石材質，不論是單件或多件作品的混搭，都能讓日常穿搭更有細節變化與亮點。以下就來盤點AHKHA、Agete、Redline、VA…輕珠寶品牌的必關注作品。

AHKHA

來自日本的AHKHA在1997年創立之初，便以18K金屬與鑽石為號召，小巧精緻的設計珠寶定價約莫落在台幣1～2萬元之間，在日本的業績據說與Tiffany & Co.並駕齊驅，是非常值得關注的日系輕珠寶品牌！字母、愛心與其他可愛圖案的項鍊，是品牌最熱賣的作品，尤其強調或大或小、或短或長的混搭法。另外，細緻的頸鍊以及Y字鍊，則是更具造型感的推薦單品。

agete

同樣來自日本，由惇聚國際股份有限公司代理進台灣的agete，於1990年創立，品牌不只有各種品項的珠寶，還有腕錶作品；而向來以古董感風格、多種彩色天然寶石的使用、能自行變化組合的特色，讓人愛不釋手！像是冬季限定耳周珠寶套組，就以俐落線條的金質長鍊和橢圓圓圈相互搭配，最特別的就是其耳針、吊墜、耳線可以隨意任意組合，讓人過足搭配癮。

如果你是第一次接觸agete這個品牌，Ear Dress系列則是非常推薦下手的系列作品，耳針、吊墜、耳線可任選組合，新推出的多款K金和各式彩色珠寶，讓你自由堆疊出千變萬化的耳飾。





RedLine

來自法國，創始於2004年，RedLine的最大辨識特色如品牌名稱，一條紅繩串起一顆鑽石墜飾，這是創辦人兼首席設計師Laetitia Cohen-Skalli對愛、平安、守護與生命概念的原創轉化，簡單俐落又有型，還在2017年進駐羅浮宮博物館內設置商業專櫃。不只有紅繩，更有豐富顏色可選擇，鑲鑽墜飾也有許多形狀可以選擇。

加碼看RedLine 2023新款：夏季新系列Rainbow

RedLine 2023年全新Rainbow系列以彩虹色彩為設計靈感，五顏六色的繽紛彩寶石就是最大視覺焦點！Rainbow系列又可再細分出三個子系列，包括Marilyn Rainbow彩虹排鑽手鏈、Mini Aura Rainbow彩虹光圈手鏈和Aurelange Rainbow彩虹環項鍊，纖細份量於日常最是輕巧合宜，完美漸層的彩虹色寶石不只為穿搭增添一抹質感，看了更是讓人擁有好心情。

▲（左）Aurelange Rainbow 彩虹環 18K黃金項鍊；（右）Mini Aura Rainbow彩虹光圈 18K白金手鏈。



▲（左）Marilyn Rainbow彩虹排鑽 18K白金手鏈；（右）Marilyn Rainbow彩虹排鑽 18K黃金 經典紅線手鏈。



VA Vendome Aoyama

戒指、項鍊、手鍊皆推出半訂製概念，你可以選擇喜歡的金屬，再從12個月份誕生石當中擇一，項鍊與手鍊更可選擇字母刻字，打造專屬貼身珠寶，跟姊妹們一人訂製一款也很可以。

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