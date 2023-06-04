fb ig video ETtoday search mobile

4大輕珠寶品牌必買清單！AHKHA、Redline彩虹色寶石簡單就很迷人

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

所謂的輕珠寶不只反映在親民的售價，更有簡約的質感設計，以及優良品質的金屬與寶石材質，不論是單件或多件作品的混搭，都能讓日常穿搭更有細節變化與亮點。以下就來盤點AHKHA、Agete、Redline、VA…輕珠寶品牌的必關注作品。

AHKHA

來自日本的AHKHA在1997年創立之初，便以18K金屬與鑽石為號召，小巧精緻的設計珠寶定價約莫落在台幣1～2萬元之間，在日本的業績據說與Tiffany & Co.並駕齊驅，是非常值得關注的日系輕珠寶品牌！字母、愛心與其他可愛圖案的項鍊，是品牌最熱賣的作品，尤其強調或大或小、或短或長的混搭法。另外，細緻的頸鍊以及Y字鍊，則是更具造型感的推薦單品。

agete

同樣來自日本，由惇聚國際股份有限公司代理進台灣的agete，於1990年創立，品牌不只有各種品項的珠寶，還有腕錶作品；而向來以古董感風格、多種彩色天然寶石的使用、能自行變化組合的特色，讓人愛不釋手！像是冬季限定耳周珠寶套組，就以俐落線條的金質長鍊和橢圓圓圈相互搭配，最特別的就是其耳針、吊墜、耳線可以隨意任意組合，讓人過足搭配癮。

如果你是第一次接觸agete這個品牌，Ear Dress系列則是非常推薦下手的系列作品，耳針、吊墜、耳線可任選組合，新推出的多款K金和各式彩色珠寶，讓你自由堆疊出千變萬化的耳飾。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RedLine

來自法國，創始於2004年，RedLine的最大辨識特色如品牌名稱，一條紅繩串起一顆鑽石墜飾，這是創辦人兼首席設計師Laetitia Cohen-Skalli對愛、平安、守護與生命概念的原創轉化，簡單俐落又有型，還在2017年進駐羅浮宮博物館內設置商業專櫃。不只有紅繩，更有豐富顏色可選擇，鑲鑽墜飾也有許多形狀可以選擇。

加碼看RedLine 2023新款：夏季新系列Rainbow

RedLine 2023年全新Rainbow系列以彩虹色彩為設計靈感，五顏六色的繽紛彩寶石就是最大視覺焦點！Rainbow系列又可再細分出三個子系列，包括Marilyn Rainbow彩虹排鑽手鏈、Mini Aura Rainbow彩虹光圈手鏈和Aurelange Rainbow彩虹環項鍊，纖細份量於日常最是輕巧合宜，完美漸層的彩虹色寶石不只為穿搭增添一抹質感，看了更是讓人擁有好心情。

▲（左）Aurelange Rainbow 彩虹環 18K黃金項鍊；（右）Mini Aura Rainbow彩虹光圈 18K白金手鏈。

▲（左）Marilyn Rainbow彩虹排鑽 18K白金手鏈；（右）Marilyn Rainbow彩虹排鑽 18K黃金 經典紅線手鏈。

VA Vendome Aoyama

戒指、項鍊、手鍊皆推出半訂製概念，你可以選擇喜歡的金屬，再從12個月份誕生石當中擇一，項鍊與手鍊更可選擇字母刻字，打造專屬貼身珠寶，跟姊妹們一人訂製一款也很可以。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 簡單就很迷人！AHKHA、agete、Redline、VA…四大輕珠寶品牌的必關注作品清單盤點

出任Chaumet亞太區大使！宋慧喬：我對品牌精神的理解，就是成為一個善良、勇敢的人

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 輕珠寶, AHKHA, Agete

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

荷爾蒙失衡快照著吃！營養師曝「4種天然黃體素食物」，還能抗衰老

林心如出門走走行頭超狂　235萬AP金錶、13萬編織包搶鏡

林心如出門走走行頭超狂　235萬AP金錶、13萬編織包搶鏡

看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

《車貞淑醫生》嚴正化火辣身材太凍齡　53歲保養＆瘦身心法公開 換餐具就能減肥　用視覺「影響大腦」不知不覺吃更少 瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」 宋慧喬登機裝露白皙美腿　巧搭118萬珠寶襯視后風采 哈佛醫學院推薦11種「降膽固醇食物」！營養師：吃對還能控血糖 羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　 UNIQLO感謝祭6／2開跑「空氣衣減價」最低149元　GAP小熊T恤必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面