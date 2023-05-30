除了珍妮佛勞倫斯的夾腳拖　暮光女、神力女超人也穿過平底鞋走紅毯

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當女明星容易嗎？每回紅毯場合必須拖著貴重的禮服、踩著咬腳的高跟鞋，盡全力在眾多攝影師面前展現自己最完美的一面⋯⋯。2023坎城影展紅毯一大亮點，莫過於珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）大方露出華服下的夾腳拖，灑脫態度格外討喜。其實在往年的眾多紅毯典禮，也有其他女星選擇放過自己！

克莉絲汀史都華 Kristen Stewart

說到做自己，有誰比Kristen Stewart更做自己？早在2009年的MTV影視大獎的典禮上，就先穿上你我鞋櫃裡一定都有的Converse帆布鞋，配上紅色的小洋裝，展現少女活力。

再來是2019年的《Charlie’s Angels》首映會上，一襲低調奢華的黑灰格紋禮服，Kristen Stewart本來搭配的是一雙黑色跟鞋，抵不過不適感，索性換上黑白色的阿甘鞋，搭配皮夾克的混搭更顯個性。

2018年的坎城影展再進化，上一秒還在給攝影師捕捉精心打造的紅毯造型，下一秒決定直接把高跟鞋脫了，腳踏實地地跑上紅毯階梯。

蓋兒加朵 Gal Gadot

總是給人完美女神印象的Gal Gadot，也曾在禮服下偷藏平底涼鞋！2017年當《神力女超人》電影推出時，Gal Gadot以一襲性感的紅色禮服出席首映會，藏在底下是一雙羅馬涼鞋，為紅毯造型帶來不一樣的愜意氛圍。

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