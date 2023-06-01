楊紫瓊紅毯少不了RM名錶、寬版珠寶　打造霸氣優雅的16套穿搭

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楊紫瓊成為2023奧斯卡新科影后！在國際影壇已占有一席之地，她以《皇家師姐》、《警察故事III》、《007：明日帝國》、《臥虎藏龍》、《尚氣與十環傳奇》等片，銀幕上的俠女形象深植人心。私下的她，有著習自芭蕾訓練的舞蹈底子，以及馬來西亞選美冠軍的台風身段，談吐也總是直率而溫暖，台上台下相呼應的獨特魅力，要人不喜歡上她也難。

楊紫瓊：2023年金球獎、奧斯卡雙影后！

近年戲路更為寬廣自由，像是在《瘋狂亞洲富豪》飾演外冷內熱的強勢婆婆，或是為了家人而活的《媽的多重宇宙》媽媽角色，突破性的表現為她拿下2023年金球獎影后頭銜，如今更成為奧斯卡影后，以首位獲頒最佳女主角獎華人演員之殊榮，寫下電影歷史！

楊紫瓊是紅毯腕錶專門戶！？

回顧楊紫瓊征戰各大影展紅毯及出席活動造型，不難發現她的風格相當多變且勇於嘗試，一如她入行40年一路走來的大膽自信。細看穿搭細節部分，展現生命力的綠色系禮服與祖母綠寶石似乎備受鍾愛，再歸納腕錶珠寶等配飾作品的風格，楊紫瓊不走纖弱的路數，反而她更偏愛寬版手環、大型項鍊、不對稱耳掛，營造十足氣場，也幾乎每每腕錶不離手，尤其是碩大搶眼的Richard Mille機械腕錶，Richard Mille從賽車引擎獲得靈感，輔以高科技選材，打造出結構堅強又無比輕巧的工藝錶作，再與珠寶混搭，是最有態度的風格利器！以下就來盤點楊紫瓊的16套穿搭造型：

楊紫瓊穿搭Look 01

2023年坎城影展於5月中拉開序幕，楊紫瓊於當地時間5月22日現身出席競賽片《煽動者》首映，她選著一襲與紅毯相互映襯的Balenciaga綠色禮服，並搭配Boucheron放射狀輪廓，黑白對比配色的高級珠寶系列Grosgrain主題項鍊（18K白金鑲嵌美蛋白石、砂金礦物玻璃、鑽石），以及鉑金鑲嵌鑽石與白黑漆飾邊的高級珠寶系列Lisere耳環，透過細節營造優雅而大器的風範。

楊紫瓊穿搭Look 02

延續第一套紅毯穿搭造型，楊紫瓊連續換上另一組同樣也是出自Boucheron與Balenciaga的完美珠寶和禮服搭配，出席由開雲集團與坎城自2015年開始合作的「Women In Motion」晚宴，這項計畫旨讚揚女性對電影產業的貢獻，不論是在鏡頭前的大明星或是幕後的從業人員，並在國際間擴及到其他藝術形式，如攝影，文學與造型藝術。禮服立體領口的設計，與出自Boucheron 2021年全新「Histoire de Style, Art Déco」頂級珠寶系列，V領造型的Col Émeraudes祖母綠、鑽石、瑪瑙及水晶石項鍊相得益彰，再疊加同樣為八角形車工輪廓的高級珠寶系列Lisere鑽石耳環與祖母綠戒指，值得一提的是項鍊的細節巧思，最大特點在於不同於傳統，改以水平置放的祖母綠，整體風格更具現代感！

楊紫瓊穿搭Look 03

2023年奧斯卡頒獎典禮紅毯於台灣時間3月13日早上6：30舉行，新科影后楊紫瓊以一席Dior白色羽飾禮服登場，搭配上她時常挑選的Moussaieff鑽石珠寶套組，包括頭飾、流蘇耳環與戒指，再戴上同色系的鑽石Richard Mille腕錶，浪漫柔美之中又不失獨特個性！





楊紫瓊配戴類似款，RM 07-02的錶殼以整塊藍寶石水晶加工而成。錶殼的加工需耗費約40天，以確保堅固性與佩戴舒適度。獨特的三件式藍寶石水晶錶殼有著符合人體工學的弧度，並突顯了品牌自製CRMA5機芯。18K金橋板經手工修飾與鑲鑽光澤，此外，腕錶以鑲鑽的18K金可變幾何結構自動盤自動上鍊，機芯和錶殼的設計相呼應。

楊紫瓊穿搭Look 04

楊紫瓊出席2023年1月15日在加州洛杉磯費爾蒙世紀廣場舉行的第28屆年度評論家選擇獎（Critics Choice Awards）典禮。

楊紫瓊穿搭Look 05

楊紫瓊於2023年1月14日在加州洛杉磯的比佛利山莊洛杉磯四季酒店參加由Delta航空公司和維珍大西洋航空公司舉辦的BAFTA茶會。

楊紫瓊穿搭Look 06

在第80屆金球獎頒獎典禮上，楊紫瓊與電影最佳女主角獎座的合影。

楊紫瓊穿搭Look 07

楊紫瓊出席2023年1月8日在紐約舉行的國家審查委員會（National Board Of Review）頒獎晚會。

楊紫瓊穿搭Look 08

楊紫瓊於2022年9月11日出席多倫多國際電影節期間舉辦的TIFF致敬頒獎晚會。

楊紫瓊穿搭Look 09

楊紫瓊出席2022年5月2日在紐約大都會藝術博物館舉行的Met Gala，年度主題為”In America: An Anthology of Fashion”（在美國：時尚的選集）。

楊紫瓊穿搭Look 10

楊紫瓊與關凱文出席2019年1月6日在加州比佛利山莊的貝弗利希爾頓酒店舉辦的第76屆金球獎。

楊紫瓊穿搭Look 11

楊紫瓊出席2017年5月17日在法國坎城舉行的第70屆電影節開幕晚宴。

楊紫瓊穿搭Look 12

楊紫瓊出席2011年9月12日在加拿大舉行的多倫多國際電影節，期間在羅伊湯姆森大廳舉行的《The Lady》首映式。

楊紫瓊穿搭Look 13

楊紫瓊出席2010年9月3日舉行的第67屆威尼斯電影節，期間的電影《刺客王朝Reign Of Assassins》拍照暨記者會。

楊紫瓊穿搭Look 14

楊紫瓊出席2009年5月17日在法國舉行的第62屆坎城國際電影節，期間舉辦的電影《復仇Vengeance》首映式。

楊紫瓊穿搭Look 15

楊紫瓊出席2006年5月28日在法國舉行的第59屆國際坎城電影節閉幕式上的《Transylvania》首映式。

楊紫瓊穿搭Look 16

楊紫瓊出席2006年5月17日在法國舉行的第59屆國際坎城電影節，期間舉行的《達文西密碼The Da Vinci Code》世界首映式和開幕晚會。

楊紫瓊在2011年10月12日韓國第16屆釜山國際電影節（BIFF），出席電影《The Lady》記者會。

楊紫瓊在2005年與Jean Todt出席活動，兩人交往至今已近20年，Jean Todt是法拉利前任CEO、前任國際汽聯主席。

（2023.01.31文章上線，2023.05.22更新）

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