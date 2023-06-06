2023「運動錶」新款10大品牌推薦　Rolex、Oris科米蛙聯名男女戴都時髦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

運動錶以實用功能、不挑人的適中比例和不挑場合的中性風格，等優勢主宰腕錶市場多年，在2023年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）上也仍為重點趨勢！其中，包括最受矚目的勞力士（Rolex）Daytona 50周年錶、承襲1970年代特色的萬國錶（IWC）工程師自動腕錶，或更具復古元素的沛納海（Panerai）、泰格豪雅（TAG Heuer） 、帝舵（Tudor），或是以山系為靈感的萬寶龍（Montblanc），或是可愛讓人愛不釋手的Oris科米蛙聯名錶...以下按品牌字母排序，盤點運動錶2023年新款：

運動錶2023年新款推薦品牌

1.Baume & Mercier 名士錶

捕捉法國蔚藍海岸Riviera的優雅閒適風情，轉化為百搭實用的風格特質，利維拉系列腕錶打從1973年問世開始，向來是名士錶最標誌性的設計之一，如今以三款新錶迎來系列50周年，特色細節保留12邊形輪廓錶殼、錶圈上四顆螺釘、印有山海紋飾的半透視色彩藍寶石錶盤、錶冠龍頭的色彩線條裝飾，不同的是首次推出男女皆宜的39毫米錶徑，並裝載自製機芯與快拆錶帶機制。

2.Bell & Ross

Bell & Ross在1990年代以打造專業用途，如航空與潛水腕錶起家，諸如靈感來自飛機駕駛儀表方中帶圓的輪廓設計，講求功能性的實用理念，皆是品牌的獨特辨識DNA。2023年以三款運動風強烈的腕錶首次登上W&W舞台，包括採用青銅材質錶殼與珍珠白錶盤搭配，防水深度達300米，可為專業潛水使用的BR 03-92，另外，BR 03-93 GMT以銀白色系的精鋼搭配藍與灰雙色，打造摩登風格的兩地時間錶，BR 05 Green Gold三針與日期窗腕錶，則運用時髦的綠金配色展現奢華運動風。

3.IWC 萬國錶

萬國錶今年將目光專注於傳奇腕錶設計師Gérald Genta於1970年代為品牌打造的「工程師SL腕錶」，重現飾有五個凹孔的鎖入式錶圈、有著獨特格狀條紋的面盤以及造型彷若H字母鍊節的錶鍊等經典美學；2023年新款工程師自動腕錶另在錶殼材質與大小、面盤用色與內在性能提出改良調整，包括40毫米中性尺寸，加大錶耳與錶鍊的比例，精鋼以外加碼推出鈦金屬，全新調配的優雅藍綠色面盤和自製機芯的搭載，更加符合時下需求。

4.Montblanc 萬寶龍

與西歐最高山白朗峰同名的萬寶龍，藉由以山脈和登山挑戰精神為設計靈感，1858一系列運動錶成為今年主力，其中，在錶盤上注入彷若冰川自然紋路的Iced Sea款式最是吸睛，不論是常態的日期窗版本或三只成套的限量版本，各有代表世界不同冰河的綠、灰或藍色面盤，與映襯的旋轉錶圈和錶帶或錶鍊，錶殼底蓋的立體浮雕冰山和潛水員或是山脈圖案，在在是讓山系藏家會心一笑的小巧思。

5.Oris

最可愛的運動錶沒有之一，Oris找來你我兒時記憶的經典布偶劇《大青蛙劇場》（The Muppet Show）角色「科米蛙」（Kermit the Frog）跨界聯名，為經典的ProPilot 39mm鈦合金腕錶換上亮綠色面盤，最有巧思的是六點鐘方向的日期窗，在每個月份的一號，掛上大大笑容的科米蛙圖像將會取代常規數字，用幽默玩心陪伴配戴者開啟美好一天。

6.Panerai 沛納海

偏愛獨具時代古著感的老錶？今年推出的Radiomir Otto Giorni（型號PAM01348）以及Radiomir California（型號PAM01349）必須認識。沛納海透過獨家研發的金屬打磨工藝，為有著枕形錶殼、纖細線型錶耳和錐形錶冠的品牌標誌性經典輪廓系列，Radiomir「全新」錶款自帶風霜型格，PAM01348同時搭配漸層色錶盤和特殊處理皮革錶帶，PAM01349更集結綠色的加州錶盤（羅馬數字和阿拉伯數字混合搭配的顯示時標），軌道式分鐘刻度外圈和藍鋼指針，各項品牌經典美學於一身。

7.Rolex 勞力士

提到運動錶，怎麼可能錯過標榜專業需求功能性的勞力士蠔式恒動專業系列，其中，以賽車競速為設計核心，更是品牌唯一一款俱備計時碼錶功能，外圈配備測速計也是一大辨識特徵，Oyster Perpetual Cosmograph Daytona從1963年面世以來，即便隨著時間的推移，錶迷們對它的熱情始終不減，2023年是Daytona屆滿50周年，勞力士推出透視錶背的改款，鉑金打造的錶身搭配特有冰藍色面盤，讓它成為展場上最受鍾愛的話題錶款之一。

8.TAG Heuer 泰格豪雅

無獨有偶，與賽車有著不可二分連結，泰格豪雅Carrera系列腕錶，今年適逢系列60周年，錶展的場地陳設與錶作皆圍繞著此主題，新款的輪廓與配置仍是記憶中，兼具辨識美學、精準計時功能、易讀性及百搭質感，另外一項迷人細節是Glassbox錶款（包括36毫米日期與42毫米陀飛輪之計時碼錶），擁有形狀類似於1970年代曾現身之弧形錶鏡，畫龍點睛地增添古樸況味，也順勢讓穿戴者能擁有更廣且透的讀時視角。

9.Tudor 帝舵

品牌標誌性的Black Bay系列以多個變奏新款的曝光，再次成為焦點！各個錶款細節皆傳承首枚潛水錶的美學精髓，包括源於品牌在1958年推出的「大錶冠」設計，借鑒1970年代法國海軍選戴錶款的「雪花」指針，其中搭配60分鐘刻度單向旋轉的酒紅色外圈錶款，更別有一番時髦復古的氣息，另搭載獲瑞士官方天文台認證（COSC）的自製機芯MT5602-U，展現內在升級的可靠性能。

10.Zenith 真力時

真力時將2023定調為飛行錶之年，不只是展現對天空的浪漫嚮往、航空與運動風美學，以至於實用功能的技術表現，品牌以新作Pilot飛行員系列帶我們回顧一段精彩歷史：在20世紀初航空冒險大時代，真力時是最早投入針對飛行員需求，進而研發飛行錶的品牌之一，1904年率先把「Pilot」英文一字商業註冊，是錶壇中唯一可正式將此字樣印於面盤上的品牌，也陪伴飛行家Louis Blériot在1090年飛越英吉利海峽，創下史上首度紀錄，爾後再受歐洲多國委託打造飛行儀與腕錶。今年的新款同時也是飛行員系列在相隔11年後的首次革新，更時髦的酷黑配色、錶盤的橫向紋路細節（靈感取自舊式機身的波紋金屬板）、具夜光的加大型時標與指針等規格升級。

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