直擊！710坪無印良品信義松高無修圖開箱　超寬敞購物空間秒飛日本

▲無印良品微風松高旗艦店5／31正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

無印良品近年在台旗艦店以爆發性模式開設，去年出才開幕600坪美麗華店後，廣達710坪的微風松高旗艦店也將在5／31正式開幕，超越高雄岡山的700坪成為全台最大店，祭出10項獨家服務與商品，實際逛店走道相當寬敞，且商品齊全一字排開超有氣勢，感覺就像秒飛日本逛街！

無印良品目前在信義計畫區有2間據點，包括統一時代地下一樓與微風松高全台最大旗艦店，無印良品表示，統一時代店位於交通樞紐，因場地有限無法提供更多產品，微風松高旗艦店開幕之後，將會提供全系列產品與更多客製化服務，統一時代店則會以居家、日用品為主，以因應不同客群的需求。

松高旗艦店除了購物之外，也特別規劃輕食餐點區域，並提供飯糰茶泡飯套餐與含酒精飲品，還有特製霜淇淋與大福甜點，讓民眾除了正餐，也有喝下午茶的新選擇，而獨家產品則包括MUJI Green大型植栽、晚崙西亞橙系列商品，以及首度從日本引進的窗簾販售服務。

民眾從香堤大道正門進入之後，就能看到寬敞的店內空間，還有挑高兩層樓的天井，購物動線也十分舒適，全系列的商品一字排開看不到盡頭的感覺，整體空間超有氣勢，很難想到居然是在寸土寸金的信義計畫區內。