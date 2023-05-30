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孔曉振黑白荷葉上衣配牛仔褲超時髦！把時尚融入日常不愧是「行走衣架」

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記者李薇／台北報導　圖／management_soop IG、rovvxhyo IG

藝人孔曉振近期鮮少戲劇作品，自從結婚之後，專心經營兩人感情，最近難得上節目分享近況，只見她身穿一件黑白色荷葉邊設計上衣，搭配合身牛仔褲，手拎黑色小包，一抹紫色唇彩帶出亮點，超有個性的穿搭在她身上立刻時尚滿分，不愧是「行走的衣架」。

▲孔曉振,孔孝真,穿搭,時尚。（圖／IG）

自從結婚之後，孔曉振生活低調，沉浸在兩人世界裡面，最近終於上節目分享結婚原因，穿搭依舊走在時尚最前端，選擇了黑白色拼接荷葉邊上衣，具有層次的繁複波浪橫跨雙肩，稍微浮誇的設計，底下搭配簡約直筒牛仔褲，立刻平衡了視覺，充滿巧思又不會過於誇張。

▲孔曉振,孔孝真,穿搭,時尚。（圖／IG）

孔曉振向來是「帶貨女王」，只要穿過的衣服都會立刻上熱搜，秒殺賣光，更關鍵的點是，她總能把普通的單品穿出時尚感，而且頂級與平價款交錯搭配，即便一件牛仔褲、一件針織衫，都可以穿出滿滿鬆弛感，直接把時尚變成日常，才是懂穿搭的最高境界。

▲孔曉振,孔孝真,穿搭,時尚。（圖／IG）

盤點孔曉振IG生活照片，可以發現牛仔褲是她私底下很喜歡的單品，不管是喇叭褲款還是直筒設計，幾乎通通都有，簡約搭配襯衫、背心、大學T等等，立刻可以按照各種時節，變化出許多不同造型，而且特別顯腿長，不用全身名牌，也能讓人覺得很時髦。

▲孔曉振,孔孝真,穿搭,時尚。（圖／IG）

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關鍵字：

孔曉振, 孔孝真, 穿搭, 時尚

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