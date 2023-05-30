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養成冷白皮小心3大誤區！早C晚A、愛喝手搖飲都是陷阱

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記者李薇／台北報導　圖／for_everyoung10 IG、品牌提供

隨著年代變遷，女孩對於肌膚白皙的追求也有了新變化，比起純粹變白，還要有健康的透明感，才是終極目標，除了使用保養品、勤防曬，恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻也分享3大白皙關鍵，都是門診很常見的保養誤區，要特別注意。

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

1.早C晚A要慎選

早C晚A保養法盛行，王綺嫻指出，早C的保養方式基本上已經很成熟，沒有太大問題，建議可以選擇穩定的維生素C糖苷、左旋C糖苷等穩定成分，效果更好；但門診經常遇到晚A使用錯誤的病人，常常都是因為沒有循序漸進、建立肌膚耐受，一下子選用太高劑量的維生素A衍生物保養，導致肌膚受損，紅腫乾癢，其實這樣很容易造成色素沉澱，想要白回來的路更遠，建議一定要先從溫和的單品開始使用，慢慢升級，不要心急。

2.護髮避開臉部

王綺嫻也發現，近年門診出現許多患者，在頭髮容易接觸的臉頰、額頭位置，都會有大片冒痘的問題，而痘痘更是容易造成膚色不均的關鍵，仔細詢問才發現，多數是因為使用免沖洗護髮、髮油等產品，又過度接觸肌膚所致，建議油性皮膚跟夏天季節，要特別小心滋潤產品的使用，不管是臉部保養到髮絲呵護都一樣，不要使用過油的單品，按照自己的膚況進行調整。

3.甜食讓肌膚糖化

肌膚糖化也是近年美容界很夯的議題之一，現代人過度攝取糖分，容易讓肌膚提前老化、蠟黃、暗沉，王綺嫻就指出，過多糖分會讓膠原蛋白斷裂、質變，對於肌膚的彈力跟透白度影響很大，建議一定要戒掉手搖飲、避免攝取過多糖分，才能讓膚況從裡透到外都完美。

【推薦保養】

＃FANCL 光透勻皙精華，18ml、售價1480元

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

以「安心」保養為使命，FANCL旗下光透勻皙精華進行全面升級，新添加亮肌海洋精華、亮肌紅茶多酚、紫蘇葉精華，讓肌膚可以更加透亮，淡化暗沉，同時舒緩壓力，達到保護強健的效果，比起一般保養品做到更全方位的修護，從阻斷、掃除到維護，一條龍直接打通，不需要任何輔助工具，一瓶就可以達到完善呵護。

＃LA PRAIRIE 鑽白魚子時空聚光精華，30ml、售價24450元

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

專注於魚子精華科技研究，LA PRAIRIE在最近將熱賣的鑽白精華進行全面升級，被譽為「最有感精華」，重新從5萬種成分之中，調配出效果最強大的鑽白聚光專利活性複方，搭配瑞士頂級黃金魚子勻亮活萃、雙重微囊包覆科技，讓煥白能量可以最大化，有感發光。

＃ALBION 妃思雅綻白之源星璨激光精華，40ml、售價5000元

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

ALBION最頂級的妃思雅系列，以自然精萃成分與高效養膚成果，受到很多粉絲喜愛，最近推出全新激光精華，添加茉莉花精萃、金銀花精萃，協同橄欖葉精萃、鼠尾草精油、洋甘菊精萃等成分，帶給肌膚驅黑淨白的功效。

＃蘭芝 維他命C淨膚煥白雙精萃，30g、售價1900元

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

被暱稱為「小橘光」的維他命C淨膚煥白雙精萃，是繼橘子水、小橘霜之後，全新推出的精華單品，超獨特雙管設計，把煥亮精華與彈性精華分開，使用前才激活最高能量，蘊含乙基維他命C、菸鹼醯胺、銀耳膠原精華等成分，讓肌膚透亮同時又澎潤飽滿。

＃肌研 白潤高效美白淡斑精華，30g、售價549元

▲FANCL,王綺嫻,LA PRAIRIE,ALBION,蘭芝,肌研。（圖／for_everyoung10 IG、品牌提供）

學生族最愛的開架保養肌研推出台灣限定淡斑精華，除了經典保濕成分玻尿酸、水解玻尿酸之外，還加了4重維他命C精華、傳明酸、甘草酸二鉀，透白同時也能安撫舒緩，水感精華質地使用起來超輕盈、不黏膩。

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關鍵字：

FANCL, 王綺嫻, LA PRAIRIE, ALBION, 蘭芝, 肌研

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