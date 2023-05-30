養成冷白皮小心3大誤區！早C晚A、愛喝手搖飲都是陷阱

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、品牌提供

隨著年代變遷，女孩對於肌膚白皙的追求也有了新變化，比起純粹變白，還要有健康的透明感，才是終極目標，除了使用保養品、勤防曬，恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻也分享3大白皙關鍵，都是門診很常見的保養誤區，要特別注意。

1.早C晚A要慎選

早C晚A保養法盛行，王綺嫻指出，早C的保養方式基本上已經很成熟，沒有太大問題，建議可以選擇穩定的維生素C糖苷、左旋C糖苷等穩定成分，效果更好；但門診經常遇到晚A使用錯誤的病人，常常都是因為沒有循序漸進、建立肌膚耐受，一下子選用太高劑量的維生素A衍生物保養，導致肌膚受損，紅腫乾癢，其實這樣很容易造成色素沉澱，想要白回來的路更遠，建議一定要先從溫和的單品開始使用，慢慢升級，不要心急。

2.護髮避開臉部

王綺嫻也發現，近年門診出現許多患者，在頭髮容易接觸的臉頰、額頭位置，都會有大片冒痘的問題，而痘痘更是容易造成膚色不均的關鍵，仔細詢問才發現，多數是因為使用免沖洗護髮、髮油等產品，又過度接觸肌膚所致，建議油性皮膚跟夏天季節，要特別小心滋潤產品的使用，不管是臉部保養到髮絲呵護都一樣，不要使用過油的單品，按照自己的膚況進行調整。

3.甜食讓肌膚糖化

肌膚糖化也是近年美容界很夯的議題之一，現代人過度攝取糖分，容易讓肌膚提前老化、蠟黃、暗沉，王綺嫻就指出，過多糖分會讓膠原蛋白斷裂、質變，對於肌膚的彈力跟透白度影響很大，建議一定要戒掉手搖飲、避免攝取過多糖分，才能讓膚況從裡透到外都完美。

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