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試・開箱／買粉底再送超強工具4件組！素人也能打造專業級「媽生好皮」

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季是時候更換化妝台上的底妝了，輕盈水感質地會讓上妝更舒服、療癒，以下盤點多款厲害的底妝新品，身為粉底控當然要秒收！

＃IPSA 輕裸水光粉底液，25ml、售價1600元

▲粉底液,DR.CINK,IPSA,媚比琳,底妝,彩妝,試開箱。（圖／品牌提供）

可以說是粉底液界量身打造的「塑身衣」，不需要苦惱盲選，透過肌膚檢測的專業儀器，就可以找出最適合、貼近原生膚色的色選，小小一瓶蘊含70%的經典流光水精華，帶妝多久就養肌多久，超輕薄質地一抹在肌膚立刻爆水保濕，細緻的自然光感可以輕鬆反射瑕疵，薄薄一層就能有「媽生好皮」。

▲粉底液,DR.CINK,IPSA,媚比琳,底妝,彩妝,試開箱。（圖／品牌提供）

更令人興奮的是，6月只要到專櫃挑選輕裸水光粉底液加同為新品的持久控油水光粉餅，就可以立刻擁有「流金粉底皮套工具組」，超實用的4件套，包含：IPSA銀色收納包、手指粉撲3顆、粉底刮棒、調色盤，一秒變專業彩妝師，輕薄底妝隨心所欲。

＃DR.CINK 極透光柔焦防護CC霜－遮瑕款，35ml、售價990元

▲粉底液,DR.CINK,IPSA,媚比琳,底妝,彩妝,試開箱,。（圖／品牌提供）

一抹就可以輕鬆為肌膚上柔焦濾鏡的CC霜，原相機自拍都好像天生，一共分為自然款、遮瑕款兩種，尤其是台灣女孩夏天肌膚容易出油，遮瑕款簡直就是油光剋星，上臉瞬間打造粉霧妝效，出油之後更為貼膚，而且只上粉底就能把瑕疵全部隱形，完全不需要另外遮瑕就能擁有細緻膚況，一整天持妝不斷電。

＃媚比琳 FIT ME PRO水光版，30ml、售價469元

▲粉底液,DR.CINK,IPSA,媚比琳,底妝,彩妝,試開箱,。（圖／品牌提供）

開架底妝霸主FIT ME系列早就紅遍全球，超高CP值打造專櫃級妝容，每個人都該有一瓶，針對乾性肌膚設計的水光版粉底液，比起原款更為水潤，添加3%維他命B3保養精華，上妝服貼不卡粉，輕鬆打造韓系透亮感膚質，全天候潤澤保濕，不乾裂。

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關鍵字：

粉底液, DR.CINK, IPSA, 媚比琳, 底妝, 彩妝, 試開箱

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