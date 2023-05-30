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摩納哥王妃不甩「大隻佬」批評愛穿單肩禮服　網驚一件27萬嫌貴

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▲▼ 夏琳王妃 。（圖／CFP）

▲夏琳王妃（左）身穿約270,000元的Valentino單肩黑白禮服，與摩納哥親王亞伯特二世一同出席摩納哥大獎賽晚宴。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

F1一級方程式賽車摩納哥大獎賽上周末舉辦，觀賽的巨星名流雲集，身為東道主的摩納哥親王亞伯特二世與夏琳王妃（Charlene Wittstock），接連出席晚宴與頒獎典禮，被封為「冰山王妃」的夏琳連換2套造型都成功吸引目光，特別是晚宴所穿的Valentino黑白單肩禮服，飄逸浪漫，但約27萬元的價格令網友咋舌，紛紛大喊「漂亮但好貴啊」！

45歲的夏琳王妃曾是南非奧運游泳選手，擁有招牌的闊肩，雖然每回穿單肩洋裝總會被網友批像「大隻佬」，但她不以為意繼續做自己，再次選穿Valentino黑白單肩禮服搭配愛馬仕（Hermes）高跟鞋，果然引來兩派論戰，不過共識都是「禮服好貴」、「珠寶搭得好」、「新髮色好看」。

▲▼ 夏琳王妃 。（圖／CFP）

▲夏琳王妃（左）穿瑞士品牌Akris彩虹裝，現身摩納哥大獎賽頒獎典禮。（圖／CFP）

而頒獎給摩納哥大獎賽冠軍車手Red Bull荷蘭車手Max Verstappen時，夏琳王妃身穿瑞士愛牌Akris彩虹裝，行走間彩虹緞帶隨風飄動吸睛，不過連續兩套寬鬆的裙裝也引來懷孕猜測，當王室名人果然一點也不輕鬆。

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關鍵字：

摩納哥, 夏琳王妃, Valentino

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