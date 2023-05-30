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父母請注意！營養師點名兒童易缺乏「5大營養素」

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▲▼營養師點名孩子易缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

▲兒童應均衡補充營養，充足睡眠也相當重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代父母生活壓力大，工作、顧孩子兩頭燒，忙歸忙但小孩子飲食方面還是得悉心留意，營養師高敏敏點名兒童容易缺乏的營養素，為人父母得多注意孩子補充。

#維生素B1

當小朋友缺乏維生素B1時，精細的動作或平衡感易受影響，建議補充食物有：燕麥、大麥、豆製品、豬肉、酪梨、全麥麵包等。

#維生素D

維生素D能活化體內免疫系統，當體內當體內維生素D濃度高，就能降低感染機率，反之若體內缺乏，則容易過敏、感染病毒，甚至影響骨骼及牙齒發育，推薦補充食物有：建議可以多補充蕈菇類、雞蛋。

#鈣

當體內缺乏鈣，容易增加脂肪合成以及影響骨骼發育，推薦補充食物有：牛奶、優格、芝麻、起司、小魚乾、蝦米等。

#鋅

鋅能夠幫縮感冒病程，及減少感冒症狀，當體內缺乏時，容易導致免疫力不足且生並不容易痊癒，推薦補充食物有：海鮮、蛋、紅肉、豬肝、菠菜等。

#鐵

當體內缺乏鐵，容易發展遲緩、臉色容易蒼白，推薦補充食物有：紅肉、雞肉、魚肉、深色蔬菜、鵝肝、豬血等。

▲▼營養師點名孩子易缺乏營養素 。（圖／Unsplash）

除此之外，營養師高敏敏也分享，想要兒童維持好的免疫力，充足睡眠相當重要，因為熬夜會影響褪黑激素合成，進而養成發炎體質，同時也點名孩子應避免下4種食物，包括油炸食品、加工食品、含糖飲料、高糖/高鹹零食。

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關鍵字：

營養師, 兒童, 營養素

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