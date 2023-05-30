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劉品言穿APUJAN鏤空衣「能自在呼吸」　發願與設計師詹朴飛倫敦合作

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記者鮑璿安／台北報導

倫敦時裝周常客台灣設計師品牌APUJAN成立10周年，終於選在大直新百貨NOKE 忠泰樂生活開設台灣首家直營店，今（30日）請到女星劉品言擔任一日品牌大使，她演繹針織鏤空裙，還大讚品牌圖騰充滿故事性，與設計師詹朴本人更一拍即合，雙方還在現場邀約成功，表示未來有機會要在倫敦合作。

▲▼ 劉品言 。（圖／品牌提供）

▲ 劉品言穿著V領鏤空針織上衣，與設計師詹朴（左）現身品牌直營店。（圖／品牌提供）

劉品言以V領鏤空針織上衣與開衩長裙現身，眾所周知鏤空元素是品牌一大特色，在定裝過程中劉品言就發現許多「自己的菜」，但她說布料少了點就太性感不適合自己，對此劉品言表示，「身上這套算是優雅的剪裁，還可以自在呼吸，剛好露出來的位置比較能駕馭，推薦給大家，我推薦的單品都很實際。」她稍早還嘗試了品牌的改良式旗袍，笑稱活動空間有限，「還好那套在吃中餐前拍掉了！」

▲▼ 劉品言 。（圖／品牌提供）

▲劉品言與詹朴現場敲定未來有機會要在倫敦合作。（圖／品牌提供）

對於在家鄉台灣開設直營店，旅英設計師詹朴感到很親切熟悉，「這是一段很長的旅程，從在倫敦創立到有很多夥伴，一路延續到現在終於有自己的店，能夠見到自己家鄉的人。」品牌將十年間的跨界合作，超過百款服飾呈現於店內，包含 2023 春夏系列《奇幻旅館》、2022 秋冬系列《故事奪還者》、2022 春夏系列《迷宮喧囂》與近幾季的時裝秀上款式，同時也迎來男裝系列，詹朴也承諾一定會有更多款式，持續開發不同材質。

▲▼ 劉品言 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 台北首間直營店開幕，純白色洞穴般的空間充滿夢幻感。（圖／品牌提供）

▲▼ 劉品言 。（圖／品牌提供）

▲23春夏系列奇幻旅館。（圖／品牌提供）

大直「NOKE忠泰樂生活」 相當著重設計師品牌以及選品店，除了主打多樣化針織技藝的APUJAN之外，全台首發陣容包括義大利香氛品牌 CULTI、永續時尚生活選品店La Maison SCLOUD、首度打造複合進口選品 belonging SELECT 囊括 uncrave、être cécile、Modern Weaving、VASIC、FABIO RUSCONI 等歐洲、美國、日本的品牌，免出國就能找到質感單品。

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關鍵字：

劉品言, APUJAN, 詹朴

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