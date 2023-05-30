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安海瑟薇絕佳狀態不輸小14歲後輩　穩坐寶格麗天后宮秀頂級珠寶

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▲▼安海瑟薇與贊達亞 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇演繹寶格麗2023品牌形象廣告，佩戴Mediterranea系列Sicilian Light鑽石項鍊與Diocletian Garland藍寶石與鑽石耳環。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

40歲的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）結婚生子後人氣不減反升，依然是時尚圈炙手可熱的寵兒，與26歲的後輩贊達亞（Zendaya）一同擔任義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）2023年品牌形象廣告主角，儘管兩人相差14歲，但無論外貌或氣場都不輸，兩人也各擁精品服裝Versace與LV（Louis Vuitton，路易威登），相當風光。

▲▼安海瑟薇與贊達亞 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇穿Versace訂製禮服搭配寶格麗珠寶出席MET Gala美國大都會藝術博物館慈善晚宴。

安海瑟薇加入寶格麗「天后宮」後，展現一姊氣勢，在品牌最新形象照中身穿西裝外套，搭配Mediterranea系列Sicilian Light鑽石項鍊與Diocletian Garland藍寶石與鑽石耳環，流露幹練的一面；不僅有華麗珠寶加持，她出席公開活動也有代言品牌Versace的強力支持，專為她打造的訂製服讓她每每成為矚目焦點。

▲▼安海瑟薇與贊達亞 。（圖／公關照）

▲贊達亞戴寶格麗Eden the Garden of Wonders系列祖母綠與鑽石項鍊拍攝形象照。

後起之秀也不容小覷，贊達亞在IG追蹤人數多達1.8億人，是安海瑟薇IG粉絲數的6倍，也被寶格麗選為年度形象廣告的女主角，戴上Eden the Garden of Wonders系列祖母綠與鑽石項鍊流露魅惑氣息；她在年輕世代的影響力受到LV關注，今年也簽下她當品牌大使，由她演繹外型簡約的經典包款Capucines，吸引新世代目光。

▲▼安海瑟薇與贊達亞 。（圖／公關照）

▲贊達亞今年成為LV品牌大使，看秀造型很吸睛。（圖／LV提供）
 

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關鍵字：

安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, Versace, 贊達亞, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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