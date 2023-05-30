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人氣爆棚！夏季3款「精品香水」推薦，讓你彷彿置身大自然

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記者曾怡嘉／綜合報導

近來不少精品品牌推出新款香水，主打讓你沐浴在大自然中，愛馬仕希瑟花園淡香水還未上市就有高詢問度，TOM FORD的沁夏萊姆為夏季而生，男女都很適用！

▲▼人氣爆棚！夏季3款「精品香水」推薦 。（圖／品牌提供）

▲HERMÈS Un Jardin à Cythère -希瑟花園淡香水，100ml，5,500元。

愛馬仕專屬調香師Christine Nagel在希臘希瑟島旅行之後，將旅遊中看見的金黃璀璨芒草、蒼勁橄欖木與新鮮開心果所帶來的悸動，完美濃縮在這瓶香水，作為花園系列第7款香氛。。

香水盒上的插圖由希臘藝術家 Elias Kafouros 操刀，描繪著微風輕拂，陽光在草地上撒落金燦光芒，新鮮開心果洋溢粉嫩氣息，橄欖樹散發清新綠意，作為背景的大海碧波粼粼，巧妙融匯希瑟花園的所有元素。

▲▼人氣爆棚！夏季3款「精品香水」推薦 。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI ALLEGRA悅享盛典系列淡香精，100ml ，8,975元。

BVLGARI ALLEGRA悅享盛典系列推出全新Ma'magnifica吾自非凡淡香精，以義大利摩登媽媽為啟發，藉由玫瑰花香和沉穩檀香，勾勒出令人安穩平靜的溫暖氣息，展現母親深植人心的溫柔形象。此外，更帶有辛香及清新木質調香味，將玫瑰馥郁的嬌媚花香中和成難以抗拒的舒適香氣。

▲▼人氣爆棚！夏季3款「精品香水」推薦 。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 私人調香 地中海系列 沁夏萊姆，50ml，9,500元。

用帶有柑橘與海洋氣息的清新芳香調，捕捉義大利海岸線上的美好意象及回憶，並以瓶身表現地中海各個港灣不同鹽分、不同溫度、不同深淺的藍色，讓人一秒飛到地中海。全新香氛沁夏萊姆 ，揉合橙花、萊姆水精華與橡木，聞起來清新又使人無比平靜。

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關鍵字：

精品香水, 夏季推薦

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