Swatch霓虹錶趕上《芭比》熱潮　功能具裝飾效果想低調也難

▲SWATCH NEON系列腕錶靈感源自80和90年代的自由狂放精神,大膽採用霓虹色彩。(圖/Swatch提供,以下同)



記者陳雅韻/台北報導

即將在暑假上映的真人版電影《芭比》未演先轟動,已在時尚圈吹起「芭比粉Barbiecore」流行,SWATCH恰好搭上熱潮,以80和90年代自由狂放精神為靈感,推出4款霓虹色彩並帶有復古味道的NEON系列腕錶,日期或星期顯示不再只是實用功能而已,也是大膽裝飾的重要元素。

▲SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶,4,800元。

▲SWATCH BLINDED BY NEON腕錶鏤空機芯外圈為日期輪,4,300元。

▲SWATCH SHADES OF NEON腕錶的1時至3時間的橘色區塊顯示日期與星期,2,250元。

新錶中尺寸最小為SWATCH SHADES OF NEON腕錶,但設計依然有看頭,面盤1時至3時間的橘色區塊顯示日期與星期,搭配鬆餅格紋理的桃紅色錶帶,吸睛度百分百;其他SWATCH NEON TO THE MAX 、SWATCH BLINDED BY NEON、SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶都是大尺寸設計,並覆上鮮豔色彩,當中BLINDED BY NEON腕錶鏤空機芯外圈為日期輪,正是讓功能變成裝飾一部分的最佳代表。

▲BABY-G以加勒比海的熱帶海灘為主題打造BG-169PB系列腕錶,單只2,800元。(圖/翻攝babyg_tw_official IG)

日本品牌BABY-G今夏則以加勒比海的熱帶海灘為主題,創作充滿海洋風情的BG-169PB系列腕錶,分別有白色、粉色與藍色款式可供選擇,能與夏季服裝或泳裝完美搭配,品牌特別強調錶款不僅是時尚配飾,同時也兼顧實用性,具耐衝擊構造能抗衝擊,並有200米防水,能安心戴著戲水甚至游泳,陪伴佩戴者度過歡樂的夏日時光。