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Swatch霓虹錶趕上《芭比》熱潮　功能具裝飾效果想低調也難

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▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲SWATCH NEON系列腕錶靈感源自80和90年代的自由狂放精神，大膽採用霓虹色彩。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

即將在暑假上映的真人版電影《芭比》未演先轟動，已在時尚圈吹起「芭比粉Barbiecore」流行，SWATCH恰好搭上熱潮，以80和90年代自由狂放精神為靈感，推出4款霓虹色彩並帶有復古味道的NEON系列腕錶，日期或星期顯示不再只是實用功能而已，也是大膽裝飾的重要元素。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

 

▲SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶，4,800元。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲SWATCH BLINDED BY NEON腕錶鏤空機芯外圈為日期輪，4,300元。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲SWATCH SHADES OF NEON腕錶的1時至3時間的橘色區塊顯示日期與星期，2,250元。

新錶中尺寸最小為SWATCH SHADES OF NEON腕錶，但設計依然有看頭，面盤1時至3時間的橘色區塊顯示日期與星期，搭配鬆餅格紋理的桃紅色錶帶，吸睛度百分百；其他SWATCH NEON TO THE MAX 、SWATCH BLINDED BY NEON、SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶都是大尺寸設計，並覆上鮮豔色彩，當中BLINDED BY NEON腕錶鏤空機芯外圈為日期輪，正是讓功能變成裝飾一部分的最佳代表。

▲▼ Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G以加勒比海的熱帶海灘為主題打造BG-169PB系列腕錶，單只2,800元。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

日本品牌BABY-G今夏則以加勒比海的熱帶海灘為主題，創作充滿海洋風情的BG-169PB系列腕錶，分別有白色、粉色與藍色款式可供選擇，能與夏季服裝或泳裝完美搭配，品牌特別強調錶款不僅是時尚配飾，同時也兼顧實用性，具耐衝擊構造能抗衝擊，並有200米防水，能安心戴著戲水甚至游泳，陪伴佩戴者度過歡樂的夏日時光。

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關鍵字：

Swatch, BABY-G

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