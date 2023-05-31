隋棠自曝沒時間「懶得擦身體乳」！愛吃巧克力蛋糕靠1秘訣不發胖

▲隋棠出席代言活動，分享肌膚保養和維持體態的小秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝隋棠IG

近來在高人氣新劇《親愛壞蛋》裡展現精湛演技再度引發話題的女星隋棠，30日出席代言品牌貝膚黛瑪新品發表活動，凍齡美貌加上細緻好肌膚讓現場鎂光燈閃不停。但她卻自曝時間不夠用，懶得擦身體乳液，還好有近期愛用的秘密武器讓她能清潔、保養一次完成，省下很多時間，她也大方分享自己愛吃甜食不忌口，卻依舊能維持體態和好肌膚的秘訣。

擁有勻稱好身材出了名的隋棠，身穿一襲水藍色緞面開衩連身裙現身活動現場，大方展現緊實體態和纖長美腿，加上細緻柔嫩的肌膚，讓人完全看不出她已進入40+，更是3個孩子的媽。她就分享因工作上常會有露出身體肌膚的機會，因此她每周會為身體肌膚做一次去角質，讓後續的清潔保養比較完整。

但她也坦言，當了媽後加上工作、拍戲的行程，時間真的不夠用，沒辦法花太多時間保養，尤其是身體肌膚，比起臉部就是很常被犧牲掉的部分，「我真的常面臨到一個困擾，就是洗完澡後沒有時間擦身體乳液，因為身體肌膚實在太大片了，對我來說會（需要）花很多時間去保養」。也因此被問到洗澡時有什麼儀式，她笑說「快就好！真的沒辦法有什麼儀式！」

直到用到這次新品舒益輕沐浴油後她就立刻愛上，「我覺得非常棒的地方是能完成清潔之外，還可以一面滋潤肌膚，等於洗澡的同時順便還做好保養，之後不需要再上乳液，皮膚也不會緊繃，而且會很舒適」，讓她大讚「幫我省了非常多的時間」。

雖然洗澡講求快速，但她也透露因為自己容易手腳冰冷，所以很喜歡泡澡來幫助讓血液循環好一點，而這也是她個人獨處的放鬆時光。每次泡澡大概會在裡面待上40分鐘以上，點個味道簡單乾淨的蠟燭，邊聽音樂、看書或用電腦，甚至有時會邊泡邊工作起來。她甚至會用「輕沐浴油」來泡澡，泡澡的同時全身都會滋潤到，連常被忽略的背部也不會漏掉，非常方便。

除了靠保養品由外做好保養，隋棠也很重視從內調理，「我是一個很相信體內環保的人，我覺得體內健康、腸胃健康了，皮膚的狀況自然就會比較穩定。」所以她在飲食上會盡量吃原型食物，少碰過度加工的食品，加上喝足量的水，這是她的大原則，其他的就不會太去在意有什麼要忌口，像是油炸或是甜點，偶爾吃沒關係，「只要有運動的習慣，你的（飲食）大方向也沒有錯的話，就不會有太大的問題」。

她也舉例自己很愛吃甜食，「像是巧克力蛋糕這些我很難戒，但是其他的加工食品我就盡量少吃，就能把『扣打』留給我喜歡的巧克力蛋糕、餅乾」。就連小孩她也不太會禁止他們吃零食，「我覺得偶爾沒關係，因為我們平常基本的三餐都非常健康，他們只要有足夠的運動，喝足夠的水，我不會太擔心」。