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迪麗熱巴「美人魚上岸」造型封神！　穿深U鑽飾魚尾裙氣勢全開

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▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴最新造型。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴稍早出席時尚芭莎年度派對，現場星光熠熠，迪麗熱巴不負眾望穿出了Georges Hobeika高訂禮服，魚尾裙廓形搭配胸前深U的華麗設計元素，讓她如美人魚般充滿異域風情，超強氣勢成為鎂光燈焦點。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴演繹黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika魚尾裙 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴此次紅毯戰袍選擇了黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika，會有此選擇並不意外，品牌近年來成為女星紅毯愛牌之一，極具張力又如夢似幻的設計感讓人留下深刻印象。迪麗熱巴身穿來自2022春夏高級訂製系列的水藍色鑽飾連身裙，最顯眼的深U輪廓勾勒出成熟氣息，流線般的巨鑽鑲嵌其中，搭配上收放自如的魚尾裙襬收尾，遊走迪麗熱巴絕佳體態，宛如為她量身打造一般，構成了多變、閃耀的禮服造型。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴充滿異域風格的詮釋獲好評 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

此外，迪麗熱巴還佩戴了極具分量感的鑽飾頭飾為整體加分，搭配上她的新疆濃顏臉孔，充滿了異域風情，最後以GIANVITO ROSSI鞋履回歸低調又簡潔的美感。迪麗熱巴這身造型也贏得了「人魚公主」美稱，隨著鏡頭捕捉下絕美瞬間。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 大陸, 女星, 造型, 芭莎

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