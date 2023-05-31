新型態洗沐產品大蒐羅：SABON礦晶浴粉、LUSH磨砂沐浴露

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔是保養的第一步，近來推出不少新型態洗沐產品，像是能夠以由養膚的的沐浴油，清潔、去角質一次搞定的磨砂沐浴露，香香的礦晶浴粉也很有話題性呢！

▲歐舒丹 地中海菊薊勻體去角質霜，200ml，1,980元。

蘊含來自南法普羅旺斯德隆地區的地中海菊薊萃取，有助於改善橘皮、緊緻勻體，揉合積雪草、金盞花萃取、七葉樹皂甘，運用大自然植萃修護能量，鎮靜敏弱肌膚，天然蔗糖微粒可溫和去除老廢角質；凝霜質地觸膚升溫，開啟促進肌膚微循環。

▲LUSH 香橙磨砂沐浴露，300g，700元。

滿載鮮榨果汁的磨砂沐浴露，採用海鹽作為天然去角質成分，煥發肌膚光采，搭配富含維他命 C 的香橙，營造有助於放鬆身心的香氛沐浴享受。

▲SABON 璀璨茉莉礦晶浴粉，260g，1,080元。

在水中注入礦晶浴粉，璀璨茉莉的香氣即透過溫熱的流水與蒸氣，讓人盡情放鬆。 浴粉中含有死海礦物質與限定成份茉莉純露，使肌膚在泡澡後柔軟有彈性，完全不乾澀。

▲Fées Beauté 薰衣草精華沐浴油，520ml，1,280元。

將「以油養膚」的肌膚保養風潮延伸至身體保養，運用美容油高濃度純粹的特性，為肌膚補充養分且快速吸收。帶有沉穩舒壓木質調，放鬆緊繃情緒，賦予身心平靜感，營造深層好眠的睡前儀式。

