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HOLA宣布61款鍋具售價調降25%　UCHINO貴婦毛巾新品「直降2千元」

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▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）

▲萬物齊漲，居家通路HOLA反其道宣布調降鍋具售價。（圖／HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年通膨有感，萬物齊漲到消費者不開心，生活用品通路HOLA近期逆勢操作，宣布全面調降其下鍋具八款系列、共61支品項售價，降幅平均達25%；貴婦毛巾品牌UCHINO，之前也公告其2023年新品售價調降10％至15%，單款最多可省2,000元。

幾乎所有人都發現近幾年物價飛快飆漲，連買個便當都要多花上10至20元，根據東方線上近期所做的疫後消費軌跡調查，餐飲與食品零售客單價漲幅驚人，整體單價漲幅高達29%，娛樂休閒業的飯店客單價，更高漲46%。

雖然疫情讓全球經濟震盪後重塑，加上烏俄戰爭導致原物料供應問題，仍有業者反其道而行，透過優化生產運送過程降低成本，加上部分原物料供應回穩等，宣布調下旗下產品售價。

▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）

▲史東不沾鍋系列。（圖／HOLA提供）

HOLA宣布針對自有設計開發與進口的8大品牌鍋具，進行售價調整，包含316複合不鏽鋼鍋系列、蘿莎銅鍋系列、史東不沾鍋系列、輕量不沾鍋系列、陶瓷塗層鍋系列、炙鐵鍋系列、琺瑯鍋系列、以及義大利Flonal不沾鍋系列，平均降幅25%，其中Stone史東不沾鍋系列最高調降46%，而陶瓷塗層鍋系列與蘿莎銅鍋系列也有達到40%的降價。

▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）

▲陶瓷塗層鍋系列。（圖／HOLA提供）

▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）

▲蘿莎銅鍋系列。（圖／HOLA提供）

另一毛巾品牌UCHINO之前因受疫情影響、加上通膨與原物料上漲、產品供應鏈不穩及國際運費飆漲，之前也調漲部分商品，但在今年3月時也宣布，因品牌供應鏈回穩及運費漸漸回落，特別向日本內野爭取，2023春夏新品家居服系列逆勢調降售價10％至15%，單款最高降額可達2,000元。

▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）▲萬物齊漲，居家商品反其道宣布調降售價。（圖／HOLA、UCHINO提供）

▲Marshmallow Gauze棉花糖三重紗家居服，原售價11,800元至13,800元，降價後9,880元至11,880元，降幅為14%至17%。（圖／UCHINO提供）

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關鍵字：

降價, HOLA, UCHINO

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