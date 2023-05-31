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極簡控愛牌Jacquemus X Nike聯名鞋曝光！最美JF1編織運動鞋一眼就愛上

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記者鮑璿安 ／台北報導

去年（2022）極簡法國品牌Jacquemus與NIKE的合作已經紅透半邊天，今年終於又迎來全新合作「運動鞋JF1」，官方親自揭開鞋款的神秘面紗，融合不敗鞋款AF1以及ACG Terra的特質，誕生了黑白雙色的絕美編織鞋，兼具極簡與運動質感！

▲▼Jacquemus 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Jacquemus 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Jacquemus與NIKE聯名形象照 。（圖／翻攝自品牌IG）

在一票時髦人士的期待下，官方IG正式揭開Jacquemus與NIKE聯名「運動鞋JF1」細節照，一排身穿黑色服飾的模特兒站在藍天白雲之下，呈現與大自然最親密的感受，腳下的「JF1」融入了NIKE 2大經典鞋款AIR FORCE 1 和 NIKE ACG TERRA 的標誌性特色，誕生一雙不折不扣的「混血兒」。聯名細節包含鞋帶扣上標識了JF1，以鞋帶貫穿鞋身直到大底，並點綴上小巧的金屬 Swoosh 裝飾，Jacquemus以自身的極簡設計語彙，打造出最可愛的編織運動鞋樣貌。

▲▼Jacquemus 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼Jacquemus 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲鞋帶貫穿大底打造最美編織鞋 。（圖／翻攝自品牌IG）

事實上Jacquemus設計師 Simon Porte Jacquemus一直深受NIKE ACG 復古單品影響，正因如此他才希望以極簡方式重新詮釋女性運動系列。此次聯名即將在6/13於Jacquemus官網開賣，是否有來台販售的消息，還需要耐心等候了。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Active Basketball Capsule 限定運動裝系列 ，涵蓋背心、T恤、短褲、校隊飛行員夾克等單品。（圖／品牌提供）

此外，喜歡籃球運動與時尚精品的民眾終於能兩全其美，作為今夏的驚喜限定系列， FENDI「Basketball Capsule」主要以校園運動風為基礎，人人皆可輕鬆駕馭，不免俗從品牌經典元素汲取靈感，將常印在球衣上的校隊字母換成了FENDI Roma 和 FF 兩款 logo 圖案，直覺詮釋品牌奢華氣息。以黑灰色注入籃球 T 恤、背心和短褲等運動服；還有一款輕盈高科技布料的校隊飛行員夾克，飾有撞色黑色滾邊， 並將FF logo 圖案點綴於袖子，揮灑運動時的時尚感。

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關鍵字：

Jacquemus, NIKE, 聯名

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