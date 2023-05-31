fb ig video ETtoday search mobile

趙麗穎巴掌臉、直角肩太絕！駕馭銀白魚尾禮服宛如精靈下凡

>

▲趙麗穎,林更新,與鳳行,Viktor & Rolf,De Beers,Georges Hobeika,時尚,。（圖／趙麗穎工作室微博）

記者李薇／台北報導　圖／趙麗穎工作室微博

藝人趙麗穎在戲劇表現亮眼，離婚之後再度回歸，搭檔林更新演出古裝愛情劇《與鳳行》，未開拍就已經先炒熱話題，劇迷都相當期待；30日她出席時尚活動，更以超好狀態亮相，身穿銀白色愛心領魚尾風禮服，高雅又大氣，立刻獲得粉絲一片讚賞。

▲趙麗穎,林更新,與鳳行,Viktor & Rolf,De Beers,Georges Hobeika,時尚,。（圖／趙麗穎工作室微博）

趙麗穎過去總以肉肉的形象現身螢光幕，近年回歸瘦下不少，整個體態都顯得嬌小玲瓏，30日她穿上荷蘭雙人組合Viktor & Rolf設計2023春夏高級訂製服，淡雅的銀白色在上半身以愛心領搭配閃亮材質收緊身形，大腿處以小澎裙荷葉邊拼接波點紗質大裙襬，氣勢磅礴又不失可愛，相當適合她。

▲趙麗穎,林更新,與鳳行,Viktor & Rolf,De Beers,Georges Hobeika,時尚,。（圖／趙麗穎工作室微博）

在珠寶搭配上，趙麗穎選擇高級鑽石品牌De Beers的ENCHANTED LOTUS系列，包含戒指、耳環、項鍊，疊搭增添精緻細節，散發七彩白色光芒的鑽石跟禮服顏色呼應，很有一致性，以蓮花綻放之美為靈感的設計，大氣中充滿柔和婉約的美感，仙氣十足。

▲趙麗穎,林更新,與鳳行,Viktor & Rolf,De Beers,Georges Hobeika,時尚,。（圖／趙麗穎工作室微博）

除了走紅毯的禮服，趙麗穎這次參與時尚活動，晚間也換上另一套單品，以截然不同的黑色Georges Hobeika 2023春夏高級訂製服亮相，蕾絲透膚材質上散發閃閃光芒，在光線的照射下，宛如把銀河直接穿上身，搭配同系列珠寶展現高冷氛圍。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

趙麗穎, 林更新, 與鳳行, Viktor & Rolf, De Beers, Georges Hobeika, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 「不懂得拒絕」星座Top 3 ！　第一名典型濫好人，容易被情緒勒索

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面