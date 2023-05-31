趙麗穎巴掌臉、直角肩太絕！駕馭銀白魚尾禮服宛如精靈下凡

記者李薇／台北報導 圖／趙麗穎工作室微博

藝人趙麗穎在戲劇表現亮眼，離婚之後再度回歸，搭檔林更新演出古裝愛情劇《與鳳行》，未開拍就已經先炒熱話題，劇迷都相當期待；30日她出席時尚活動，更以超好狀態亮相，身穿銀白色愛心領魚尾風禮服，高雅又大氣，立刻獲得粉絲一片讚賞。

趙麗穎過去總以肉肉的形象現身螢光幕，近年回歸瘦下不少，整個體態都顯得嬌小玲瓏，30日她穿上荷蘭雙人組合Viktor & Rolf設計2023春夏高級訂製服，淡雅的銀白色在上半身以愛心領搭配閃亮材質收緊身形，大腿處以小澎裙荷葉邊拼接波點紗質大裙襬，氣勢磅礴又不失可愛，相當適合她。

在珠寶搭配上，趙麗穎選擇高級鑽石品牌De Beers的ENCHANTED LOTUS系列，包含戒指、耳環、項鍊，疊搭增添精緻細節，散發七彩白色光芒的鑽石跟禮服顏色呼應，很有一致性，以蓮花綻放之美為靈感的設計，大氣中充滿柔和婉約的美感，仙氣十足。

除了走紅毯的禮服，趙麗穎這次參與時尚活動，晚間也換上另一套單品，以截然不同的黑色Georges Hobeika 2023春夏高級訂製服亮相，蕾絲透膚材質上散發閃閃光芒，在光線的照射下，宛如把銀河直接穿上身，搭配同系列珠寶展現高冷氛圍。