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點燃香氛蠟燭來一場魔法饗宴！秒出國度假遨遊、還能遇見命中注定好甜

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛可以讓人提振精神、帶來愉悅感受，在適當的時候選用適合香氣，可以讓人記憶當時的情緒與回憶，是一個能夠紀錄人生，甚至成為個人識別的單品，以下就推薦多款值得擁有的香氛蠟燭，想要回家就能放鬆舒壓，選它們就對了。

＃BELAIA 小島假期香氛蠟燭，180g、售價2200元

▲BELAIA,VANA,ilapothecary,英草社,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／品牌提供）

來自法國的新秀BELAIA在2021年由創辦人Bérénice跟Alizée一起成立，身為閨蜜的兩人把生活的儀式感再次昇華，運用香氛製造時尚又療癒的日常；在台灣初登場，香氛蠟燭就有6種香味可以選擇，其中，充滿度假氛圍的「小島假期」很適合想出國的人，點燃瞬間釋放雞蛋花、梔子花與茉莉的氣息，淡雅白色花香調，立刻讓人置身海島國家，宛如躺在白色沙灘上享受燦爛陽光。

▲BELAIA,VANA,ilapothecary,英草社,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／品牌提供）

BELAIA的香氛蠟燭不只是味道讓人沉醉，從調香、配方到包裝選材，無不注重每個細節，深茶色的玻璃瓶身乘載著特選天然椰子加上油菜籽蠟成分，跟以往常見的大豆蠟截然不同，與香氛的結合度更高、擴香效果更好，搭配100%不含鉛的天然棉芯，大人、小孩甚至連寵物環境都可以使用，燃燒完還可以直接買替換裝，降低瓶器浪費。

＃VANA 仲夏之夢香氛蠟燭，250g、售價1480元

▲BELAIA,VANA,ilapothecary,英草社,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／品牌提供）

承襲瑞典文化的香氛品牌VANA將北歐的極簡與浪漫，帶進每個人的生活中，以故事系列集結5大主題香氛，其中，仲夏之夢把可愛的北歐女孩神話，運用馥郁層次的香調歌頌，據說，在最長日光的仲夏之夜，摘採7種花朵、躍過7道樹籬，悄然無聲的把花朵放置枕下，將有機會夢見相守一生的伴侶。

▲BELAIA,VANA,ilapothecary,英草社,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／品牌提供）

結合美好寓意，VANA運用尤加利、羊絨木、櫻桃、鈴蘭、琥珀等香材，調製出輕甜不膩的浪漫香氣，比擬女孩在夢中與戀人甜蜜依偎的氛圍，滿滿被愛包圍的感覺，溫暖、恬靜，不管是獨自享受還是與伴侶相聚時光，都很適合這一支單品。

＃ilapothecary英草社 No.36熾愛花火精油蠟燭，300g、售價2580元

▲BELAIA,VANA,ilapothecary,英草社,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／品牌提供）

可以說是「文明病最佳處方」的天然芳香品牌英草社，透過強大的植萃能量，為每個人提供最堅強的心靈支柱，其中，熾愛花火精油蠟燭特別適合高壓族群，香味繚繞的空間，能讓人進入空靈層次，拋開所有重擔與壓力，徹底釋放身心靈滿滿負能量，讓自己重新歸零，回到最舒服的自在。

這款精油蠟燭選用橙花、苦橙葉、藍甘菊作為主香調，帶有明亮感的花香氣息，能夠營造平靜淡然的氛圍，疏通鬱滯感受，在釋壓的同時，慢慢找回內心平靜，讓情緒放鬆、舒緩，特別適合睡前的時候使用，能夠將躁動瞬間撫平，重新初始化。

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關鍵字：

BELAIA, VANA, ilapothecary, 英草社, 香氛蠟燭, 蠟燭, 香氛

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