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《離婚律師申晟瀚》今年必看！以幽默律政劇解決婚姻中的千古難題

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文／女子學

韓國JTBC周末連續劇《離婚律師申晟瀚》，自今年三月開播便得到不少好評，改編自姜泰京的同名網路漫畫。

本劇由《薛西弗斯的神話》曹承佑、《機智醫生生活》丁文晟、《D.P：逃兵追緝令》金成均主演，劇集講述專接「離婚訴訟」的天才律師申晟瀚，如何在訴訟中找到勝訴的關鍵、看見人心的軟處，以此幫助受到委屈的客戶，在婚姻的最後一步贏得漂亮。

▲《離婚律師申晟瀚》開播便得到不少好評。（圖／《離婚律師申晟瀚》劇照，下同）

《離婚律師申晟瀚》迄今播出最終回，在韓國國內更是繳出破十收視率的精彩表現，以共計12集的精緻規格，講述每段婚姻關係中，各自有其不易解決的難處。富有生活感並略帶疑雲的劇集氛圍，結合了較為特別的離婚訴訟，在盛行律政劇的韓國影視圈，《離婚律師申晟瀚》仍是相當新穎的存在；除了離婚訴訟的攻防，三位摯友之間的互動模式，必然也是吸引劇迷的一大亮點。

相遇容易分別難，如何在最後一步走得體面？

由曹承佑飾演的申晟瀚，曾是首屈一指的鋼琴家，卻在經歷了喪妹之痛後，毅然決然投入司法考試，憑藉天分與毅力成為了優秀的離婚律師；作為只接離婚案件的律師，申晟瀚認為在不同類型的訴訟中，「離婚」才是最為重要且困難的案件類型。劇集中的首要案件，便是為深陷不倫片外流風暴的廣播主持人李瑞鎮（韓惠軫 飾），爭取兒子扶養權的案件。

根據內政部統計資料，台灣2021年離婚對數共47888對、有接近一半的離婚者婚齡未超過8年，不論在韓國還是台灣，離婚訴訟都是數一數二難辦的案件，因其不如同刑事訴訟，凡事都能講求客觀證據，婚姻關係中多的是長年壓力的累積、無聲且消極的精神虐待，存在於回憶與內心的不堪回憶，都將在程序中被攤出來檢視。

相遇容易分別難，尤其是該如何在最後一步走得體面？電視劇中的情節過於真實，除了共感的溫馨之外，更易使人重新審視關於「婚姻」這件事。

以幽默律政喜劇形式，講述婚姻關係中的千古難題

受不了婆婆長年施加的精神虐待、遭到老婆貪婪的鯨吞財產，在不睦的婚姻關係中，存在著千百萬種理由，《離婚律師申晟瀚》不侷限以單一性別、角色來述說關於離婚這件事。

當申晟瀚展開了與大型律所的對抗，在數起案件的攻防、調解中，因解決了越多人的離婚苦惱，也因此越接近自己妹妹車禍而亡的真相，為了保護外甥，申晟瀚決議投入了親權的爭奪。

婚姻中的苦楚，永遠不是外人僅憑一面之詞便能透析的情況，在恨中交織著愛、在厭惡中存在著不捨，具備複雜情感的人們，將不斷在兩人關係中為此不斷糾結。

「勸和不勸分」的主流價值觀之下，又有多少人的時間葬送在苦苦死撐著的婚姻？正視離婚對於兩人關係的助益，如何具備放手成全彼此的成熟，《離婚律師申晟瀚》以頗具幽默律政喜劇，反映社會的現實，給予觀眾不同的思維模式。

延伸閱讀

《非常律師禹英禑》：正著唸、倒著唸都一樣的禹英禑，最為溫馨療癒的新形態律政劇！

「婚姻無法定義我們的生活，愛可以」：《小敏家》中年式浪漫安慰生活中煩瑣世事

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 韓劇, 《離婚律師申晟瀚》, 曹承佑

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