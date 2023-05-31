全台現存最老百貨8月拆除　6月推「改建封館大拍賣」優惠比照周年慶

▲遠百寶慶預計8月正式拆除。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年經營達51年的遠百寶慶店，即將在今年7月底熄燈、8月正式拆除，為了跟常客說再見，從6月起開啟「改建封館拍賣大活動」，推出與百貨周年慶同規格回饋，服飾單日單筆滿3,000元送200元；大家電單日當筆滿1萬元送1,000元。

遠百寶慶店民國61年開幕，在台已經經營超過半世紀，因應西門町商圈、購物模式變遷，且老舊建築因樓地板限制導致招商不易，去年遠百總經理徐雪芳大膽向集團董事長徐旭東提案「打掉重蓋」，徐旭東對這間「起家店」感情深厚，長考了整整一個月終於定案，今年8月正式拆除。

業者在6月起開啟清倉拍賣活動，首批從6／1起至6／27止，百貨服飾當日單筆滿3,000元送200元；保健器材當日單筆滿5,000元送500元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。針對信用卡祭出10大指定銀行，全館當日刷滿5,500元送商品券100元，且各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起、必BUY商品推薦等與周年慶同等級的回饋。

遠百表示，為回饋再結合在地客群，也將陸續推出懷舊活動，寶慶「心回憶」系列活動包括時光回憶靜態展、重溫復古演唱秀、小小歷史探險家、寶慶心社區學堂、捐舊鞋送愛心、西門商圈淨街，一起回憶寶慶的美好時光，且6／11也將舉辦復古遊行嘉年華，歡迎大家一起來參加懷舊復古趴。