小時候一定吃過的水果糖、美味棒　日系小物零嘴哪樣讓你最懷念？

文／女子學

每份回憶，背後都乘載著一個故事；每個物品，背後都裝載一份回憶。這也是為什麼，近幾年「復古」、「懷舊」元素會那麼地受歡迎；而在大家的印象裡，有哪些東西會勾起滿滿的懷念呢？毽子？彈珠台？水果棒棒糖？還是足球巧克力呢？

除了台灣常見的小物零嘴外，與我們鄰近的日本，也有不少令人懷念的東西！從味覺系小零食到可愛有趣的玩物，其實比想像中還要多喔！跟著編輯的腳步，一起踏上懷舊的旅程吧！

味覺系

佐久間糖果罐

有看過吉卜力動畫經典作品《螢火蟲之墓》的人，相信對劇中主角清太的妹妹節子有著深刻的印象。其中，節子最喜歡的水果糖，正是「佐久間糖果罐」，多種口味的甜蜜滋味，為童年留下鮮豔的回憶！可惜的是，佐久間製菓已於2023年1月停業，成為時代的眼淚。

▲佐久間糖果罐已成時代的眼淚。（圖／Pinterest，下同）



春日井金平糖

比起水果糖的甜蜜，金平糖便顯得比較低調且平易近人。超過一甲子的老字號春日井製菓，熱銷商品金平糖有多種口味，小小一顆放入口中，旋即融化，尤其體積小輕便好攜帶，是遠足、郊遊時常常準備的零嘴。

美味棒

說到美味棒，絕對是每個人的心頭好！無論是剛下課解解饞，還是每回同樂會帶零食點心與朋友們慶祝，美味棒都是個不可或缺的存在。除了經典的玉米濃湯口味，香辣的明太子口味也頗受歡迎，不只是過去的童年回憶，現在的孩子也很喜歡唷。

懷舊系



森下仁丹周邊

今年剛邁入130周年的森下仁丹，不僅是日本的信譽品牌，在台灣同樣有著極高的知名度，其代表商標「翹鬍子仁丹」更是早期台灣巷弄街角常見的招牌。若想尋找仁丹的蹤影，可以參考仁丹老物大蒐，來一趟探訪之旅；限量版的仁丹小物，每每推出都引起老物迷們的熱烈討論。適逢森下仁丹130周年推出的仁丹紀念小燈箱，非常有紀念意義，擺在居家空間或辦公桌上都很療癒，相信又會造成一番瘋搶。

鯉魚旗



五月五日是日本的兒童節，若家中有男孩，家家戶戶會掛上鯉魚旗，用以祈求孩子可以勇敢堅強，看著一片片鯉魚隨身自由翱翔的樣子，真的非常有氣勢且可愛，有不少喜歡童趣風的人，會將鯉魚旗用於家中佈置，同樣也是懷舊感滿滿呢！

劍玉

劍玉是（けん玉），日文發音為「Kendama」，於木頭的十字弓上綁住球體，利用身體與手部的協調，讓球可以安穩地被接住。劍玉是日本常見的小童玩，幾乎每個孩子都有玩過，那種希望可以成功接住的心情，讓人十分著迷。

上面提到的食物、小物，有哪幾樣打中你呢？偶爾透過懷舊物品，除了感念，有時還會順道想起小時候喜歡有趣的事物！也許，這就是這些歷史感滿滿的東西，受到大眾著迷的原因吧！

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