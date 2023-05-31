台灣現存最老百貨8月將拆光　常客直呼：「捨不得」

▲遠百寶慶在1972年開幕的模樣，當時8樓還是遠東集團的總公司。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／台北報導

目前全台現存最老百貨「遠百寶慶」，經營超過半個世紀，是許多50、60年代民眾的青春回憶，該建築去年宣布將在原地重建，預計今年8月正式拆除，百貨已經經營51個年頭，業者表示，熟客比重高達6至7成，拆除消息一出，還有熟客投書意見表「超捨不得！希望可以延後！」不想再找其他地方喝咖啡。

▲遠百寶慶早期，服務人員在門口迎賓。（圖／遠百提供）

現全台有12間商場的遠東百貨公司，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，與西門商圈共存共榮，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，許多時髦貴婦流連，也是遠東集團董事長徐旭東開設的首間百貨，是「起家店」的標示性意義，據說徐旭東也曾跟父母一同在此逛街，對該店感情深厚。

▲遠百寶慶30周年的外觀，可見到西門町當時的街廓。（圖／遠百提供）

而遠百寶慶在1972年1月正式開業之後，在1973年就舉辦「美國展」等主題性展覽，算算已距今50個年頭，是百貨最早的「異國商品展」始祖，此外全台首間進駐百貨的星巴克也在這裡，寶慶店店長龔貞忠回憶人潮盛況，當年寶慶店周年慶期間，人根本擠不進來，前方中華商場的陸橋都是滿滿的人，很多常客一周都會來個2、3天，跟櫃姐們聊天問候就像朋友一樣。

▲遠百寶慶當時的開業廣告，採用手繪的方式呈現，就算現在看來都很新潮。（圖／遠百提供）

▲遠百寶慶豐富的活動跟異國展，打開台灣人的眼界。（圖／遠百提供）

但隨著其他商圈興起加上購物模式改變，遠百寶慶雖位置就在西門町捷運站出口，即便在人潮爆棚的西門商圈，卻因為建築物設計老舊、樓高侷限等原因，也間接影響招商品牌進駐意願，導致無法吸引西門町最主力的年輕客層，即便多次改裝也無法有效提升人流，相當可惜。

對此遠百總經理徐雪芳去年已確定該百貨將大膽「打掉重蓋」，因該店是集團董事長徐旭東感情深厚的起家店，據悉他長考了整整一個月，終於決定拆除重建，打造出全新面貌，預計今年8月建物將正式拆除，預計重建時間需花4至5年，最快2027年將以新面貌對外現身。

另一間超過半世紀的老百貨，則是1972年開幕的欣欣大眾百貨，位於林森北路上，其開幕時間為1972年6月，只比遠百寶慶「年輕」5個多月。

▲欣欣大眾百貨開幕時的模樣。（圖／記者蔡惠如翻攝）

▲現今欣欣大眾百貨大門。（圖／記者蔡惠如攝）