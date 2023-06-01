阿里山英迪格10大亮點開箱　爽泡澡賞日出、高空酒吧喝一杯超chill

文、圖／Ean

高山景觀是台灣的寶、尤其是在推動頂級旅遊的國際觀光上，但蠻可惜一點是始終少了好飯店來加持配套，於是，自從幾年前聽聞IHG飯店集團旗下的英迪格（Indigo）品牌將進駐阿里山後，我就密切高度關注動向及進展。今年2月阿里山英迪格酒店正式開幕了，伴隨多個第一的記錄讓這間全台海拔最高的國際星級飯店隨即爆紅但也同時惹議，一間新飯店能獲得如此熱烈討論確實近來少見，帶著些許疑問但更多的是期待，4月底我專程上山開箱一探究竟！直接上結論，只要能接受兩個關於飯店的客觀事實，那麼，只要荷包夠，建議住上兩晚、這絕對是能帶你舒服重返阿里山、值得細細品味的一間好飯店！

▲專程上山開箱，阿里山英迪格沒讓我失望，還更超乎預期！

▲不用半夜摸黑，在飯店就能欣賞日出。

▲放在客房內送給房客的提袋跟其他飯店相當不一樣，摩登新潮風格強烈，我後來還帶去紐西蘭露營車旅遊，相當好用。

▲飯店附近就是茶園，若對阿里山茶有興趣可參加飯店正推出的專案活動。

出發前，我上網研究了一下關於這間飯店的爭議，主要有二，首先，阿里山英迪格嚴格來說不是在大家以為的「阿里山森林遊樂區」裡，從飯店出發需再上山約50分鐘車程，但也因此，少了相關限制、多了些彈性而能讓飯店成為現在的樣子。其二，是延續第一點美好想像所產生的落差，我得老實說這確實是該間飯店最可惜的地方，那是現階段很難改變的窗外風景，無可否認如網路上所說看出去就是附近居民的家，不過也因這邊三不五時就會飄來一陣濃霧，常常就是白牆一片而直接消失不見。

誤會，來自於不了解，我想只要先有心理準備這兩點的既存事實，接下來等到實際入住，我想應該就會跟我一樣獲得超乎預期的住宿體驗，就像阿里山英迪格所形容的無盡藏，飯店巧思與大自然聯手可說亮點不斷！

▲久違的阿里山，托新飯店的福得以多年後重返。

▲阿里山森林遊樂區還是仙氣充滿的讓人愛不釋手。

亮點1：劇場式迎賓，櫻花終年吹雪

飯店請來獲得許多國際獎項的新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司操刀，他們事前肯定花了不少時間用心的研究阿里山在地文化與鄒族傳說，然後巧妙的轉換成各種設計符碼貫穿其中。讓我印象深刻是在具有竹林意象的挑高大廳辦完入住手續後，前往客房的路上會先經過一個很有劇場感的沉浸式幾何造型隧道，藉由感應裝置，會聽到像在森林裡樹葉吹落的聲響、小火車嘟嘟聲，最後則在台灣藍鵲的歡迎聲下帶領前往電梯。情境般的轉場，讓旅人透過聲音彷彿置身阿里山森林裡。

▲竹林結合螢火蟲意象的飯店大廳。

▲放慢腳步，好好聆聽。

▲採幾何造型，移步換聲的沉浸感隧道。

進入電梯，又是一個驚喜。上樓時，電梯魔鏡螢幕裡的櫻花，會從空中飄落、彷彿櫻吹雪，下樓時，則是時光倒轉，櫻花從地面翩翩飛起，這設計自是呼應了阿里山的春櫻美景，但就算非春天來訪，一年四季也都能在搭電梯過程中感受那份嫣然浪漫。

▲搭電梯賞櫻花，太有意思了。

亮點2：台灣藍鵲引路，用設計說在地故事

記得劇場沉浸式隧道裡最後出現的主角嗎？沒錯，台灣藍鵲可說是整間飯店裡能見度最高的設計元素，取聲、色還有形，可說真充分利用了。最一開始，先只是獻聲，等出了電梯，第一眼就會看到台灣藍鵲現身引路。還不光如此，取台灣藍鵲的顏色，全館客房就分為紅與藍兩種主題，藍色直觀好理解，比較有意思是紅色，那跟鄒族的一個傳說有關。傳說中鄒族人因躲洪水向高處逃至玉山，高山寒冷，為避免讓鄒族人被凍死，台灣藍鵲特別去向火神求火種，在回程路上因叼、夾火種讓鳥嘴及爪都燙成了火紅，而被鄒族人奉為聖鳥。

因此我這回入住房間的紅色，背後有這犧牲奉獻的典故。而這也是英迪格飯店品牌所重視的鄰里文化，若有機會入住全球的英迪格飯店，仔細看，會發現他們都巧妙的使用各種設計在傳遞那些在地元素與故事，若有時間不妨多跟飯店人員多詢問兩句相信能帶回更多故事。

▲台灣藍鵲指引客房方向。

▲紅色主題客房，放在床上的球狀物，事後回想頗有台灣藍鵲當初叼的火種意象。

亮點3：84間客房11坪起跳，設計與質感滿點

阿里山英迪格有84間房、分為4種房型，最小的都有蠻寬敞的11坪，每間都有陽台。客房質感超乎我預期，相當有水準，不光是拍照好看而已，從裝潢到選用的各種家具包括來自澳洲品牌apaiser浴缸、瑞士Valera吹風機，就連備品，他們也是台灣首家使用老佛爺Karl Lagerfeld沐浴品的飯店，我確實發現飯店很捨得給，沒在手軟，無怪乎有那份自信敢把房價訂在一定高度（平日大概11,000元起，採浮動房價）。客房設計相當成熟，風格鮮明但又不會讓人感覺壓迫，拿捏得好，且仍繼續說著故事。稍早引路的台灣藍鵲此刻則化成了床頭燈，走進浴室，牆上一盞盞晶亮小燈，設計靈感是來自春末夏初飯店附近入夜後能前往欣賞的螢火蟲。

▲客房結合在地設計意象，有風格但也舒服。

▲客房的衣櫃區可擺放行李與器材，對我相當合用。

▲螢火蟲意象的壁燈，相當討喜可愛。

▲衛浴空間很有質感。

吧台上，準備給客人使用的茶具也用心，那是出自藝術家林炎霖之手的「紫灰·志野」，此外不只冰箱裡飲料全數招待不另外收費外，吧台上還有飯店聯名的啤酒與點心，也是通通免費，誠意的展現也在迎賓水果上，都是精挑細選過的好品質，就連用來裝盛的容器都有設計感。

▲源源不絕的食物，是渡假該有的樣子無誤。

▲陽台乾淨、戶外藤椅沙發也舒服。

▲符合人體工學的浴缸，使用飯店提供的泡澡包來泡個好澡。

亮點4：超chill的雲端時尚大露台

我好喜歡飯店的頂樓空間，不管是規模、設計或景緻都遠超乎我的期待。沒浪費360度的自然美景，頂樓所選用的戶外傢俱包括躺椅、陽傘等，不管是配色或材質都讓我驚艷，不光好看、實際坐起來也相當舒適，讓人會想要常來這好好待著。

在時不時就有濃霧籠罩的高山天候，可以想見保養維護的條件之嚴苛，能有這番呈現，不僅要有心、例行的出力也是少不了！值得大大的掌聲鼓勵 ，當然也希望能繼續維持下去。

▲破曉的頂樓大露台。

▲有型又舒適的戶外傢俱相當加分。

▲非常具有整體感的設計，很有水準。

亮點5：爽泡Jacuzzi賞日出

若有機會到此入住千萬不要賴床，值得起早登頂樓享受變幻莫測的朝日時分，那只有入住房客才有的福利，也是付出不低房費的重要價值所在！若跟Ean一樣喜愛拍照，可以考慮帶上兩個變焦鏡頭（我這次是帶上RF 24-70mm F2.8 L IS USM、RF 70-200mm F2.8 L IS USM），若沒專業設備在手，其實用手機拍拍也很迷人。能否賞到日出，那要靠運氣，因為山上時不時就是一陣濃霧籠罩，就像開獎，那也是旅遊有趣與讓人著迷之處，不是嗎？

▲聽飯店人員說頂樓看到的日出是從玉山群峰冒出頭。

▲日出總能帶來滿滿的能量。

▲神光乍現，從頂樓向下眺望，有著上帝視角的美景。

對了、關於看日出，若有去過綠島肯定不會錯過有個可一邊觀日出一邊泡湯的朝日溫泉，在這也能有類似體驗，雖非溫泉，但也是泡了會暖呼呼的Jacuzzi，超舒服！另一池則是可下水游在山巔的景觀池，若想動動也是暢快。值得大大稱讚的是飯店很貼心，一早就準備了熱可可及自家烘焙的好吃可頌給日出早鳥房客享用，就算真沒看到日出，至少也會被暖胃了！貪心的我忍不住想了一下，這樣美好的早晨若與完美之間，可能就是差一杯現場手沖的阿里山咖啡了，默默許願起來期待下回。

▲一邊泡Jacuzzi一邊欣賞日出，太幸福。

▲坐擁層疊群峰的無邊際水池。

▲清晨看日出還能享用熱可可配可頌，很可以。

亮點6：阿里山唯一高空酒吧

繁星點亮的夜，白霧籠罩的黑，都很適合上到頂樓，來喝一杯。阿里山英迪格為大阿里山地區帶來不少個第一，其中一個是開了第一間也是目前唯一的高空酒吧，以鄒族語「’aveoveoyu」為酒吧命名，意思是鄒族問候語、表示感動與喜悅之意。配合春天櫻花季，特別推出兩款調酒「花魁」（莓果、柚子、櫻花）以及我試的「花落君思」（荔枝、葡萄柚、櫻花）、不過是無酒精版。另外還有一款也蠻有意思，大家都知道阿里山產好茶，他們推出一款加入烏龍茶的調酒「真心鳳茶」（烏龍茶、蜜李、鳳梨），使用玻璃茶壺裝，相當優雅！

▲紅燈夜霧，太有情調。

▲大阿里山地區晚上最chill的所在。

▲茶調酒，從器具到木盤都到位。

除了調酒，這邊也能喝到多款品質很棒的阿里山咖啡，值得ㄧ提的是，若你是IHG會員那有福了！check-in時若有得到迎賓飲料券，就是到該酒吧進行兌換，提供的品項相當多種，確實大器。

▲夜晚來小坐一番，享受高山上的渡假氛圍。

亮點7：自製手工麵包與現做餐點的誠意早餐，鮮榨柳橙汁大推

早餐，是不少人挑選飯店的重要指標之一，嚴格來說，採自助式的阿里山英迪格早餐，並非是萬國博覽會式的山海大陣仗，不過連續吃了兩天，確實發現餐檯上沒有一道料理是在充數用，有嘉義在地也有原住民風味，此外還有幾道現做，很適合像食量不大但想吃得精緻的我。

特別推薦他們自己手工烘焙的可頌與各種麵包，生菜相當新鮮脆口，還有鮮榨柳橙汁很優，我沒客氣的多喝幾杯。

▲飯店提供的生菜品質都相當好。

▲晨光早餐，愉悅的開啟美好一日。

▲吃完就準備前往阿里山森林遊樂區。

▲也可選擇坐在戶外享用早餐。

亮點8：奢華晚餐紅白酒暢飲，極黑和牛佐豪華海鮮吧

飯店晚餐有相當水準，採半自助式，有三款主餐可選，分別是美國頂級極黑和牛、竹崎帶爪蘆花雞與嘉義自然豬戰斧，以直火碳烤呈現，口味都很不錯！山上經營成本高，因此晚餐定價確實不便宜：3180元+10%，但因定價高，所以不只主餐，沙拉吧的等級也相當高，進口生蠔、甜蝦、花蟹及多種生魚片都非常新鮮味甜，實在沒話說！還有聽音樂生長的無農藥生菜，也是我在台灣飯店吃過數一數二的優！

▲沒意外的，三款主餐賣最好的是牛排。

▲很具水準的海鮮吧。

▲帶有豐收意象的餐廳設計。

餐後的「甘味甜點吧」也非常精緻，其中一品以為是情人果奶酪，結果用的竟是佛手瓜，酸甜爽口，而水果像是藍莓、葡萄應也都是品質最高級了。若有喝酒，這裡提供紅白酒無限暢飲，我不喝酒，好在心頭喜的鮮榨柳橙汁晚餐也有提供，同樣能讓我暢快狂飲！即日起至6/30前，晚餐推出第二人5折的優惠，不管是否住房都適用，若有準備上山可把握！

▲多款甜點都很不錯，值得多留些胃。

▲飲料、甜點、水果，提供的都很有誠意。

▲精緻的甜點，還使用日本的最中餅。

亮點9：阿里山森林遊樂區用文創展新味，融入地景的伐木裝置藝術

從飯店開車約50分鐘可到阿里山森林遊樂區，也可搭飯店提供的定點接駁車，但因會多停奮起湖所以時間會多一些。若住上兩晚，我很推薦第二日白天花些時間前來好好吸收芬多精。距離上次來阿里山森林遊樂區，應已時隔15年之有，印象中那份自然的美好，依然，巨木們仍仰之彌高、昂然挺立著，真不愧是台灣最具代表性的景點！

▲與阿里山的巨木為伍，通體舒暢。

▲代表性的阿里山一景。

這回再訪，園區裡增加了好多木棧道等設施，其中，最讓Ean欣喜的是發現一個屬於林管處的阿里山森林文創品牌「森，2488m」，在樹林裡放置了6座伐木產業流程裝置藝術，設計的很有質感，跟歷史脈絡及這片土地也有高度連結，相當不錯，讓我喜見到終於有了不一樣，很讚！

▲近年讓我最感驚喜的台灣戶外藝術裝置。

▲阿里山森林遊樂區入口有主題展館可一探究竟。

亮點10：季節限定體驗活動，走出飯店感受鄰里魅力

若按照英迪格的品牌定位，一般是不會推出渡假飯店常見的體驗活動，但開幕後飯店發現吸引不少家庭客前來，從善如流於是也設計了時間限定的體驗項目，不過還是緊扣英迪格很重視的鄰里文化來進行包裝，像是觀察螢火蟲還有我體驗的「阿里山找茶」限時專案活動。

該活動自5/1起為期2個月，參加方案的住客，可至離飯店不遠的生力農場高山茶園進行採茶與製茶體驗，等候焙茶的同時，在製茶師的引領下，還能一口氣認識與品飲6款茶湯滋味，最後，還能把自己親手採所製成的綠茶帶回家。不過Ean要先打預防針一下，因該活動不是在飯店內進行，體驗過程的環境會比較貼近附近一帶原本樣貌，亦即不是太精緻，但就當做個體驗不錯！

▲茶園主人示範一心二葉的摘法。

▲實際參與製茶過程，對遊客來說是相當特別的體驗。

▲一口氣認識六款茶。

▲茶園主人會教導如何品茶。

兩晚的阿里山英迪格實際入住體驗後，讓我想起幾年前首次造訪完虹夕諾雅 谷關的那份感動與感謝，我忍不住向飯店公關打聽了一下飯店業主，是嘉義的霖宏科技，讓我驚訝是之前他們竟完全沒有投資、經營過飯店的經驗，上網查了一下這間科技公司，巧的是與Ean母校中正大學都同在民雄，我在猜想，應是想讓鄉里有間飯店能站上國際舞台的那份初心所產生的毅然決然，不自覺聯想到虹夕諾雅 谷關的業主汶山企業以及高雄晶英國際行館的業主御盟集團，謝謝這些不僅有資源也有品味的業主們，讓台灣旅宿能再站上另一個高度，用品味向世界揮手。

▲希望未來台灣高山上能有越來越多一樣出色的旅宿進駐。

/ Info. /

阿里山英迪格酒店

官網｜臉書

地址：嘉義縣番路鄉公田村龍頭20號

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