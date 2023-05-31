BALENCIAGA春季「Capital B」捕捉巴黎行人日常！　網狀手袋、浴巾裙致敬生活

記者鮑璿安／台北報導

當衣著離開伸展台後是否還具有影響力？BALENCIAGA 剛發表「Capital B」春季 24 系列，捨棄了實體大秀，通過一段延時攝影短片，聚焦於形形色色的城市居民日常，遛狗的人、快遞送貨員自然愜意穿梭其中，以各自特質演繹著本季新裝，時而穿上巨大廓形西裝外套，時而換上極繁華麗晚禮服，真正將伸展台搬入生活中。

▲「Capital B」春季 24 系列背景是巴黎市中心喬治五世大道10號門前 。（圖／品牌提供）

這場秀的地點值得一提，背景聚焦巴黎市中心喬治五世大道10號的門前，是 1937 年於巴黎創立品牌時裝屋的起始地，行人來去匆匆的同時，以此承載巴黎人的感情。「Capital B」 打頭陣的首套造型，是品牌經典巴斯克（Basque）收腰廓形西裝外套，帶有一絲詼諧性質玩轉比例和材質，一如既往熟悉的全黑色系服飾揭開日常穿著的序幕。

▲體現低調質感的黑色系搭配 。（圖／品牌提供）

常見的連帽衫單品特別採用格紋襯裡，映射出繁忙的都市生活；多層次搭配當中，不可錯過一款浴巾模樣的裙襬，設計師Demna再次挑戰了常規穿搭，貢獻時尚話題性。

▲展現高級訂製服精髓的Garde-Robe。（圖／品牌提供）

春季 24 系列主要由兩個篇章構成，除了新一季成衣系列，接近大秀尾聲還帶來精緻時裝Garde-Robe，品牌擅長融合高奢與運動性質，晚裝採用輕薄的平紋衝浪服材質或科技縐紗紡織品織造而成，即便禮服包覆全身，仍可感受到靈動輕盈，從日到夜，建構出豐富多彩的生活樣貌。

▲春季配件值得矚目。（圖／品牌提供）

混入其中的配件部分，模特兒手拎24/7網狀手袋、用靴子形狀連結而成的肩背包，皆是設計師Demna對生活的啟發和改造，拉近精品與日常的距離，體現了任何人在任何地點都可以來一場輕快活潑的「時裝秀」。