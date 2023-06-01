小紅書爆紅！從你的「腳趾模樣」，秒測你是天生什麼命

記者曾怡嘉／台北報導

心理測驗無奇不有，日前《小紅書》上就有一個有趣的心理測驗，據說看你腳趾的模樣，就能看出你天生是什麼命，不少網友實測都說準，趕快來測測看吧！

▲（圖／翻攝自小紅書）

觀察一下你的腳趾和哪一張圖最相似呢？

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#選擇A的你 桃花命



你天生很有魅力，並不是因為只是外表出眾，而是個性很隨和大方，你對周圍的人都很好，很懂得為人著想，因為個性大方，也很會和人打交道，無形中累積很好的人緣，認識的人多，吸引到的人自然也多，桃花多到數不完。

#選擇B的你 勞碌命

你善良體貼，但有時候貼心過了頭，就是傷身又傷神，你凡事喜歡親力親為，總怕別人做不好，有時候下班回家後應該好好放鬆，但是你腦子中都是工作的事，思考檢討著怎麼做能更好，這樣的性格容易讓自己吃苦。

#選擇C的你 享福命

你很聰明，健康的心態總讓你能從容面對生活中的各式挑戰，總可以把吃苦當作吃補，開朗又正向的你總是但給人很多歡樂，與其多心煩惱，寧可正面迎擊問題，你的人生就是不甘於平凡，總是想要嘗試更多可能。

#選擇D的你 富貴命

你的性格開朗且頭腦靈活，對於未來的目標相當明確，樂於學習的你，總是喜歡不斷充實自己，注定通往成功的道路，命中帶財。對於金錢你也有很靈敏的觀察力，投資精準幫你帶來不少額外收入。