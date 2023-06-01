避免二次確診！網搜「提升免疫力食物」，奇異果、番茄都上榜

▲奇異果富含維生素C，有優秀的抗氧化能力。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變化，上呼吸道感染問層出不窮，也有不少人二度確診中，盤點提高免疫力食物，跟著吃幫助提升抵抗力。

#秋葵

秋葵能幫助清除自由基，達到抗氧化的作用，有效改善身體疲憊不適感。

#番茄

番茄營養多多，內含維生素C、茄紅素等多種抗氧化因子，幫助提高免疫力，修復受損細胞。

#雞蛋

雞蛋是優秀的蛋白質來源，富含人體所需維生素、卵磷脂、蛋白質等營養元素，對於提升免疫力有很好的效果。

#魚肉

魚肉能為人體提供優質蛋白質，且魚油中所含的Omega-3脂肪酸，可減輕身體所釋出的發炎物質反應

#蘑菇

蘑菇營養價值高，內含有豐富的鋅，保護提升免疫力同時，內含硒和其他抗氧化劑，能將生病風險降到最低。

#藍莓

藍莓是抗氧化排名第一的水果，同時更含有花青素，對於鞏固免疫系統很有幫助。

#奇異果

奇異果富含維生素C，人體補充足夠維生素C，就能幫助預防氧化，能夠有效減輕及縮短感冒症狀。

#綠花椰菜

綠花椰菜中含有大量的微量元素以及抗氧化物質，多補充能提升免疫功能，對於身體健康很有助益。