Jisoo的水桶包不出門也能買！DIOR台灣線上購物開張　還有這些精品可網購

記者林明瑋 / 台北報導

你常網購嗎？DIOR台灣地區官方購物開張了，從今天（6/1）開始，包款、男女裝、鞋履等等都能網購，簡單又方便，想擁有Jisoo同款的C’est Dior水桶包或是絕美的粉紅托特包，手指點一點就能在家等著收包裹了。

▲Jisoo日前現身首爾金浦機場，俏皮比大愛心，手臂上掛著C’est Dior水桶包。（圖／品牌提供）

▲C’est Dior水桶包黑色小牛皮中型水桶包120,000元（左）、黑色小牛皮拼接 Oblique小型水桶包110,000元。





▲Dioriveiera Toile de Jouy小型托特包71,000元（左）、DIOR Book Étoile de Voyage中型托特包105,000元。

購物模式不斷的改變，奢侈品也不斷調整做法，在國外行之有年的官方購物逐漸在台灣開通，讓消費者用更容易的方式買到喜歡的商品，目前LOUIS VUITTON（LV）、BURBERRY、PRADA、SAINT LAURENT都能在台灣官網下單，從萬元有找的飾品、小皮件，到最新的當季服裝、包款一應俱全，在DIOR加入後又有更多選擇，品牌的部分家飾系列也能在官網上買到。

▲LV Micro Vanity珠光粉色迷你鍊帶包60,000元（左）、淺藍Twist包144,000元。





▲PRADA拉菲草肩背包，78,000元。

透過官網購買的價格與專賣店相同，至於大家最在意的、台灣和其他國家是否有價差？DIOR表示全球定價策略相同，只差在匯率與退稅與否。下單確認付款後，台灣本島配送只需2至4個工作天，如果住的地方附近沒有專賣店，或是沒時間到店裡逛，網購都是好選擇。

▲DIOR灰色圖騰帆布肩背包83,000元（左）、海軍藍圖騰帆布郵差包70,000元。





▲夏日必備的配件也能網購，Dioriviera編織草帽30,000元、Dioriviera 墨鏡14,300元。



▲DIOR Tribales耳環32,500元、刺繡涼鞋24,000元。