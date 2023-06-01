風・Luxury／愛馬仕錶上動物瘋自拍　木片鑲嵌老虎好傳神

▲愛馬仕限量12只的Arceau Hermes story工藝錶，2,921,000 元（七月前）。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）去年邀英國設計師John Burton針對社群媒體的運用，創作「愛馬仕的動態分享」（Hermès story）絲巾，在他的詮釋下社群媒體不僅是一種獨特的舞台藝術，也是專注自拍的動物們身處的另類宇宙，一位盛裝騎士拿著自拍棒與動物們玩自拍，讓人心有戚戚焉的圖案轉換到錶盤，成為2款Arceau Hermes story工藝錶的主視覺，分別採用珍珠母貝微繪工藝製作淑女坐在馬上自拍圖案，以及木片鑲嵌結合金雕與微繪工藝呈現老虎與昆蟲動物自拍模樣。





▲愛馬仕限量12只的Arceau Hermes story工藝錶以木片鑲嵌工藝製作而成的老虎為主角。

愛馬仕「愛馬仕的動態分享」Arceau Hermes story腕錶主題為全數位化的世界，但透過古老工藝來展現奇幻效果，限量12只的錶款巧妙捕捉動物自拍專注的神韻精髓，特別是主角老虎栩栩如生的斑紋皮毛，以木片鑲嵌工藝製作而成，品牌選用290枚從李木、鬱金香木、梣木、楓木和梧桐木被細心切割下並染色的木片，由工匠花費5天的時間裁剪、安排位置、黏合、修磨、上漆等表面處理才能展現毛皮的細微差異；而老虎周邊的動物也活靈活現，包括手工雕刻和塗繪的蝴蝶、蜂鳥、烏龜和孔雀等金質貼花，以及多層次的微繪工藝創造兔子和螳螂微妙的立體感，相當生動。





▲愛馬仕運用290枚從李木、鬱金香木、梣木、楓木和梧桐木被細心切割下來並染色的木片組成老虎圖案。

另一只限量24只的白金Arceau Hermes story腕錶，則於珍珠母貝上進行微繪工藝，經過手工漆繪、拋磨及光滑處理，反覆工序需耗費8天的時間，呈現騎著木馬的公主手拿自拍棒，身旁的巨嘴鳥、烏龜、孔雀、燕子和兔子各佔據自拍的佳位置，逗趣模樣肯定讓成天瘋自拍的人們忍不住會心一笑。





▲愛馬仕結合珍珠母貝與微繪工藝的限量24只Arceau Hermes story腕錶，2,240,000元。

運用羽毛鑲嵌裝飾面盤，則是另一精湛工藝的表現，寶格麗（BVLGARI）向來華麗的Divas' Dream腕錶，推出全球限量25只的18K白金「孔雀錶」，面盤鑲飾天然的孔雀羽毛，品牌特別強調擇撿自然掉落的羽毛，從收集到製作都極具挑戰，才能在面盤排出一片華美，輔以鑲鑽錶圈與扇形裝飾，更顯貴氣。







▲寶格麗全球限量25只的Divas' Dream白K金腕錶，面盤鑲飾天然孔雀羽毛，976,000元。（圖／寶格麗提供）