感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

記者李薇／台北報導 圖／陳妍希michelle微博

演員陳妍希憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，被網友稱為「國民女神」，後來與大陸演員陳曉合拍《神鵰俠侶》認識，在2016年結婚，至今已經邁向第7年，近日正逢陳妍希生日，一家人也邀請親朋好友前來慶祝，只見她一身桃紅色洋裝，完全看不出已經40歲，有夠凍齡。

陳妍希5月31日過40歲生日，丈夫陳曉帶著兒子還有一群親朋好友給她舉辦派對慶祝，在活動上，所有人都身穿低調的黑色穿搭，只有壽星陳妍希以一件大陸設計師品牌YES BY YESIR的桃紅色洋裝亮相，稍微有一點點方領的設計，完美修飾臉型，抓皺公主澎袖展現出可愛甜美的風格。

搭配鮮明的洋裝，陳妍希在飾品上，挑選了同色系的果凍透明粉紅色CHANEL耳環，上方耳針有經典的雙C設計，垂墜著5號香水瓶身，小巧別緻；髮型也特別綁出高馬尾，並且利用跳躍的粉紅色髮絲包裹橡皮筋，看起來就像是用緞帶綁的，中分瀏海看起來顯瘦又年輕。

夫妻兩人難得分享生活近況，也吸引許多網友關注，尤其是陳妍希幾乎沒變的臉蛋更是讓人驚艷，不少人都留言，「感覺還是《那些年》裡青春的樣子，感覺還是20歲呢」、「這皮膚真的好，看起來也就20多歲」、「說她30我都信」、「她真的很有少女感」。