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UCHINO家居服「秒吸汗」　專家推夏季寢具2材質最優

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▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲UCHINO推出最新夏季家居服。（圖／UCHINO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

頂級毛巾、家居服品牌UCHINO經營貴婦圈有成，在台超過10周年，VIP會員客戶達到4萬名，一次買單破10萬元是家常便飯，近期推出旗下最新家居服與幸福系列毛巾，在高端客群中又掀起一波話題，強調以自家棉花糖三重紗製作的家居服，秒吸汗的特性讓使用者在台灣夏天更加舒適；旗下代理多款高級寢具的日比家族，則推出適合夏日裸睡的舒適材質「芭蕾紗」，讓消費者好眠過夏季。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲棉花糖三重紗家居服在台有固定客群，回購率高。（圖／UCHINO提供）

毛巾和寢具都是每個人每天都要使用到的物品，從原料源頭就開始講究的高端毛巾品牌UCHINO，近期在台發表全新家居服商品，以及引進日本年銷15萬件的「幸福系列毛巾」，居家服旗下最著名的棉花糖三重紗技術，選用來自美國和澳大利亞的永續性棉花，上下兩層為弱撚60支紗，而中間層則是高強度120支紗，強弱不同的紗布交疊，可讓織物呈現皺褶的凹凸質感，能讓纖維間富含空氣，不會完全緊貼肌膚，維持清爽透氣。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲叢林風情家居服連身洋裝，售價12,880元；日本時裝設計師二件式、八分長度的設計款，手繪花朵搭配黑色粗滾邊線條，售價15,880元。（圖／UCHINO提供）

業者表示，其材質的特色包括吸水性強，即使盜汗也不粘膩，還保有透氣性與保溫性，很適合台灣夏季在家穿著、睡覺時使用，其毛巾產品也累積不少愛用者，VIP會員共有4萬人，很多客戶每季固定更換家中所有毛巾，有不少會員一出手就是6萬至10萬元，近期還有台中消費者直接就買2、30條，連專櫃的倉庫都直接掃空。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲叢林風情二件式套裝，售價15,800元。（圖／UCHINO提供）

新一季UCHINO家居服推出水彩潑墨、異國風情的設計，也有俏皮可愛的長頸鹿、華麗羽毛鳥兒的有趣動物系，加上主打亮麗色彩、花園花卉的甜美風、夏日海浪清新風等，售價9,880元至19,980元。6／5前商品全面85折優惠，單筆消費滿6,000元即可獲得手開三折傘或不鏽鋼保溫瓶。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲WENTEX Olivia 100%奧地利天絲床組，雙人定價17,800元，特價8,900元。（圖／日比家族提供）

旗下有眾多精品寢具的日比家族，針對炎夏夜晚，也主打透氣性、吸濕性、親膚性三大要素，近期推出夏季最熱銷的更輕盈、觸感更加的「芭蕾紗」與觸感涼爽的「天絲」材質，更有親膚、透氣、吸濕排汗的效果，且寢具讓肌膚舒爽降溫，冷氣也不用再調低溫，進而達到節能省電、永續的雙贏好處。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲芭蕾紗質感輕盈透氣，很適合夏季床寢。（圖／日比家族提供）

業者表示，若是寢具材質不透氣、睡覺時身體所產生的汗水黏膩感，可能影響睡眠，且高溫潮濕的環容易成細菌塵螨孳生的溫床，可能引起肌膚敏感、誘發熱疹或濕疹。「芭蕾紗」最早是臉部肌膚所使用的薄面紗，有質地輕柔且舒適透氣的特色，採用以手工摘取的頂級埃及長纖棉為原，具有強韌度、耐用度、不易變形斷裂的特點，絕對是裸睡首選。

▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）▲夏季寢具、家居服。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲Cottimaryanne義大利原裝進口 Alba Chiara頂級芭蕾紗加大平單組加羽絨夏被，原價101,760元，年中慶組合價65,800元。（圖／日比家族提供）

而天絲被喻為是平價實惠的蠶絲，其纖維的特性能吸收多餘的水分，並釋放回大氣中，吸濕與排濕功能也很優秀，可將睡眠環境保持在乾爽、舒適的狀態，夏季的寢具材質，可用以上2個材質作為主要考量。

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關鍵字：

UCHINO, 日比家族, 三重紗, 睡眠, 芭蕾紗

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