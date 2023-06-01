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UNIQLO感謝祭6／2開跑「空氣衣減價」最低149元　GAP小熊T恤必收

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記者鮑璿安／台北報導

年中購物小確幸報到，UNIQLO即將從6／2起舉辦為期7日的夏日超強感謝祭，AIRism空氣衣系列最低售價來到149元，首三日消費滿$2,000元免費拿BRUNO保冷袋，後四日消費滿＄1,500元則送出手機掛繩。Gap則帶來「奇幻探險」的布萊納小熊公仔，搭配同款T恤找回童心。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲ AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，感謝價格 NT$790； 童裝AIRism棉質坦克背心，感謝價格NT$149 。（圖／品牌提供）

UNIQLO即將於6／2（五）至6／8（四） 連續七日推出夏日超強感謝祭，針對夏季話題性單品祭出新售價，AIRism科技空氣衣系列降價100至200元不等，舉例實穿的圓領T恤優惠價490元、防曬抗UV網眼連帽外套優惠價790元，以輕薄透氣材質搭配簡約外型，能夠輕鬆融入日常，童裝AIRism棉質坦克背心更來到149元。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲DRAGON BALL UT印花T恤，神龍召喚組 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲男女適穿 Doraemon UT印花T恤 。（圖／品牌提供）

伴隨感謝祭也有聯名新品登場，限量潮流感的「L.A. EATS」UT系列、「DRAGON BALL UT印花T恤 神龍召喚組」、與北歐人氣陶藝家Lisa Larson合作推出四款花樣休閒服組，童趣印花一躍而上短袖。品牌持續以永續時尚為方向，以「哆啦A夢永續發展模式」的形象設計受好評，預計再帶來印花T恤、童裝短袖、收納包品項。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲Gap推出「奇幻探險公仔」同款T恤及客製化布章、電繡圖案，打造Q萌親子裝、情侶裝 。（圖／品牌提供）

同時，Gap以「奇幻探險」為主題，結合各項戶外運動與創意圖樣，設計出4種童趣款式的布萊納小熊公仔，只要到Gap全台門市消費滿NT$1,699元，即可以NT$189元加購「奇幻探險」公仔乙款，可愛呼應同款T恤。6／4前，正價商品消費滿NT$3,500元即可獲得露營折疊椅乙張，每位會員限領一次，數量有限，贈完為止。
 

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關鍵字：

UNIQLO, 感謝祭, 夏季, GAP

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