IKEA「海鹽西瓜霜淇淋」來啦！　藍色蛋糕竟是「這口味」太奇妙

▲IKEA 6月份新餐點視覺感很足。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

相信大家都已經開始感受到夏季炎熱氣氛了，IKEA餐廳與美食小站也推出夏日甜點與新菜，讓大家輕鬆嚐鮮一下，6／1起首發「海鹽西瓜霜淇淋」光看就超清涼，為了解西瓜甜膩還加了海鹽有沒有這麼貼心啊！另一個吸睛作品則是很藍的瑞典捲，視覺涼感十足但口味真讓人好奇，這款為了慶祝6／6瑞典國慶的點心，究竟是什麼味道？

▲西瓜海鹽霜淇淋，售價20元。

IKEA推出夏日美食，讓你多一個去IKEA走走的好理由，全新的「海鹽西瓜霜淇淋」光看就能想像味道一定要嚐，選用台灣在地西瓜製成，西瓜汁鮮甜清爽、甜度高，並添加台鹽健康含碘海鹽增加層次感，不含牛奶成份，蔬食者也可食用，一吃暑氣全消。

▲瑞典捲售價50元。

瑞典藍黃撞色的瑞典捲，採用香甜清爽的百香果汁調製而成，呼應瑞典國旗顏色（雖然黃色是有點淡啦），口感香濃綿密，重點是視覺感十足。另外畢竟端午節還是要過，再加碼台味新菜「鹽酥雞」與端午必吃的「粽香飯」，不想吃粽子可以來點龍蝦，「金沙龍蝦飯」選用大西洋北美洲海域捕獲的波士頓龍蝦，搭配泰國香米拌勻香蔥雞油的雞汁飯，最後淋上高溫油爆炒，充滿濃郁蛋香的鹹蛋黃醬，鹹甜口感一起來，卡友價369元感覺有超值。

▲鹽酥雞售價50元；粽香飯售價50元。

▲金沙龍蝦飯，售價429元，卡友價369元。

Mister Donut與LINE FRIENDS人氣明星熊大、莎莉、熊美合作推出造型甜甜圈，萌度爆表，連甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒都出一系列，內外都萌給你看，「熊大款甜甜圈」以牛奶可可沾醬作為外觀，加上天使鮮奶油內餡，招牌可愛表情讓你捨不得吃！「莎莉款甜甜圈」則有檸檬優格可可醬，搭配檸檬優格卡士達鮮奶油內餡；「熊美款甜甜圈」以茶香的奶茶可可沾醬，加上牛奶卡士達鮮奶油做內餡，根本是吃的鮮奶茶，單款售價75元。