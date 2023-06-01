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羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶　意外揭衣帽間根本是精品店　

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▲▼羅志祥RICHARD MILLE 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥秀全球限量50只的RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，揭露如精品店般的衣帽間。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥熱愛名錶，收藏不少動輒上千萬元的RICHARD MILLE限量錶，昨又曬出身價高達3812萬元的RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，粉絲們第一眼即被經過微噴砂和手繪處理的黃金材質Smiley笑臉圖案吸引，紛紛獻上祝福希望他每天都保持微笑，不過更多人注意到他自拍的空間，宛若精品店，留言問他：「這應該不是你家吧！」他大方回覆：「我家呀！」

▲▼羅志祥RICHARD MILLE 。（圖／翻攝IG）

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶全球限量50只，約38,120,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

眾人才恍然大悟，羅志祥自拍的空間是他自宅的衣帽間，兩側掛滿服裝，宛如名牌精品店，他也曾揭露玩具、潮鞋與名牌包的收藏間，足見他對時尚的熱愛。他出門行頭總是精彩，曾分享頭戴Chrome Hearts帽子、穿Givenchy衣、手腕戴RICHARD MILLE RM 52-01骷髏腕錶，旁為愛馬仕Birkin Cargo柏金包，每一項都是夢幻逸品。

▲▼羅志祥RICHARD MILLE 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥全身行頭吸睛，戴RICHARD MILLE RM 52-01骷髏腕錶，旁為愛馬仕Birkin Cargo包。（圖／翻攝showlo IG）

昨在羅志祥手上第一次曝光的RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，結合精湛的製錶與裝飾工藝，機芯上除了裝飾卡哇伊的Smiley笑臉圖案，周圍還點綴出自雕刻師Olivier Kuhn之手的K金裝飾，包括微噴砂和拋光處理的鳳梨、微噴砂並逐一拋光去除PVD塗層的黃金仙人掌棘刺、黃金太陽，以及由0.2克紅金製成再以粉色PVD塗層的紅鶴，而雞尾酒杯工序尤其繁複，竟表現出水珠凝結的冰涼感，成就令人再三玩味的複雜功能錶。
 

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關鍵字：

羅志祥, Hermes

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