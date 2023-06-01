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楊洋升格Valentino全新代言人！遠赴羅馬拍早秋形象「搭鉚釘包帥炸」

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記者鮑璿安／台北報導

大陸男星楊洋出演《你是我的榮耀》、《微微一笑很傾城》獲得高知名度，2020年曾接下時尚品牌Dunhill的全球品牌大使身分，去年成為義大利的精品鞋履Hogan代言人，如今時尚頭銜再一枚，Valentino 范倫鐵諾正式宣布楊洋成為品牌代言人，同時公開了在羅馬拍攝的形象照，展現他與品牌工藝之美極為契合的一面。

▲▼valentino 楊洋 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 楊洋 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 范倫鐵諾正式宣布楊洋成為品牌代言人。（圖／品牌提供）

楊洋成為「DI.VAs」的最新成員，於品牌起源地羅馬拍攝 2023 早秋系列形象照，場景穿梭於高訂工坊、Palazzo Mignanelli 的標誌性雕塑，高調開啟彼此的合作新篇章，鏡頭下楊洋身穿Valentino Essentials 男裝系列，細膩、俐落的剪裁襯托他超然氣質，手拿或肩背品牌全新 Valentino Garavani Rockstud23 包款，以自身風格詮釋與鉚釘的相遇過程。

▲▼valentino 楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋手拿Valentino Garavani Rockstud23 包款 。（圖／品牌提供）

品牌近年來主打DI.VAs 概念，代表 DI.fferent VA.lues(多元價值) ，像是先前官宣的品牌大使BTS 防彈少年團成員Suga、代言人佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），都一再強調品牌對於多元文化的接受性。楊洋也表示，「Valentino 在設計風格上鮮明的個性和特有的審美理念非常吸引我，創意總監 Pierpaolo Piccioli 特有的時尚表達每次都會讓人驚喜。這次作為品牌代言人加入 Valentino，也期待未來有更多機會感受品牌的時尚美學。」

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關鍵字：

楊洋, valentino, 代言人

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