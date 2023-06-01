告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

記者李薇／綜合報導 圖／sbsdrama.official IG

愛情是需要雙向奔赴，才有可能持續進行下去，如果只有一方執戀，那不過就是單相思而已，而在曖昧的過程中，通常敢大膽突破僵局的人，很多時候都會收到意外的驚喜，甚至擄獲芳心，以下就盤點告白最容易成功的三大星座男，看看你有沒有上榜？

TOP 3：雙魚座

雙魚座的男性天生思緒細膩，個性也很溫柔和善，他們的骨子裡有一種浪漫的DNA，總是會有源源不絕製造驚喜的點子，從最基礎的善解人意就會讓另一方很有好感，加上時不時用心的儀式感以及溫情攻勢，很容易就觸碰到女孩心裡最柔軟的一塊，當然告白成功機率很高。

TOP 2：摩羯座

摩羯座一般不太善於言詞與表達，對感情也是比較木訥內斂，因為沒有過多的花言巧語，所以只要釋出愛意，就會讓人驚喜，加上他們鍥而不捨的態度，用行動改變女孩不喜歡的各種小缺點，忠誠不一的勤奮追求，並在對的時機出擊，更容易讓另一半心動，覺得在他心裡是獨一無二的存在。

TOP 1：牡羊座

牡羊座的個性比較不拘小節，雖然個性衝動，但因為沒有過多心機，不少人跟他們相處覺得坦率舒服，遇到喜歡的對象，他們從來不會讓自己的人生留遺憾，絕對會用盡全力追求，各種投其所好，用力爭取別人不敢奢望的戀情，越挫越勇的態度，終將攻破對方心牆。