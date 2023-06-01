fb ig video ETtoday search mobile

告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

>

記者李薇／綜合報導　圖／sbsdrama.official IG

愛情是需要雙向奔赴，才有可能持續進行下去，如果只有一方執戀，那不過就是單相思而已，而在曖昧的過程中，通常敢大膽突破僵局的人，很多時候都會收到意外的驚喜，甚至擄獲芳心，以下就盤點告白最容易成功的三大星座男，看看你有沒有上榜？

▲星座,雙魚座,摩羯座,牡羊座,占卜。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座的男性天生思緒細膩，個性也很溫柔和善，他們的骨子裡有一種浪漫的DNA，總是會有源源不絕製造驚喜的點子，從最基礎的善解人意就會讓另一方很有好感，加上時不時用心的儀式感以及溫情攻勢，很容易就觸碰到女孩心裡最柔軟的一塊，當然告白成功機率很高。

▲星座,雙魚座,摩羯座,牡羊座,占卜。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座一般不太善於言詞與表達，對感情也是比較木訥內斂，因為沒有過多的花言巧語，所以只要釋出愛意，就會讓人驚喜，加上他們鍥而不捨的態度，用行動改變女孩不喜歡的各種小缺點，忠誠不一的勤奮追求，並在對的時機出擊，更容易讓另一半心動，覺得在他心裡是獨一無二的存在。

▲星座,雙魚座,摩羯座,牡羊座,占卜。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 1：牡羊座

牡羊座的個性比較不拘小節，雖然個性衝動，但因為沒有過多心機，不少人跟他們相處覺得坦率舒服，遇到喜歡的對象，他們從來不會讓自己的人生留遺憾，絕對會用盡全力追求，各種投其所好，用力爭取別人不敢奢望的戀情，越挫越勇的態度，終將攻破對方心牆。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 雙魚座, 摩羯座, 牡羊座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 小紅書爆紅！從你的「腳趾模樣」，秒測你是天生什麼命

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面