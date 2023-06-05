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包・開箱／Bottega Veneta質感新作「Andiamo」！感受黃銅繩結與編織魅力

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記者鮑璿安／專題報導

Bottega Veneta 曾帶來時髦人士愛用的Pouch 雲朵包、Cassette 編織包等，2023上半年的代表作會是哪一顆包款？創意總監Matthieu Blazy老早就給出解答了，以Intrecciato編織元素和黃銅繩結打造出「Andiamo」，象徵實用性和工藝之美，《ET FASHION》包開箱自然不能錯過！

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲孫芸芸、Melinda（依序）演繹Andiamo 。（圖／翻攝自孫芸芸與MelindaIG）

首先不免俗來聊聊Andiamo的名稱由來，意為「Let’s go 我們走吧」，以直截了當的方式，賦予包款說走就走的瀟灑姿態，也寄託了Matthieu Blazy這些年來強調的「流動中的極致工藝」。Andiamo 系列採用柔軟的紙質牛皮編織而成，回歸富有年代感的「細編織」，這點想必就讓品牌死忠粉難以抗拒。而最為辨識度的細節還是那編織繩所串連的黃銅蝴蝶結，並在上方低調內斂刻上品牌名稱，將剛毅與柔軟的強烈對比完美呈現，讓人視線投射在Andiamo時，目光瞬間被這枚扭結吸引。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲Hailey bieber示範肩背Andiamo 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Andiamo編織包大容量相當討喜 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Andiamo更與小廢包潮流反其道而行，以磁吸開袋方式便於使用者拿取物品，更別說內容量了，多功能隔層為小物找到安放空間，成為旅行、日常生活不可缺少的包款。再來介紹一個隱藏版的背法，在開箱影片中有示範，除了使用短手柄手提之外，也能將中央繩結調整為腋下肩背或是斜背模式。

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲2023早秋Andiamo染上鮮艷色系，提供加長款式更好裝 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

走過春夏，哪怕時序來到最新2023早秋，Andiamo仍在本季包款清單中佔有重要位置，搭配全新尺寸及紫晶色、青黃綠、橡樹棕等色彩，在這個季度帶來全新的視覺體驗，也帶來了加長版本的編織手提包，在品牌簡潔經典的設計語彙中找到流動魅力。

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關鍵字：

包開箱, Bottega Veneta, 早秋, 編織, Andiamo

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