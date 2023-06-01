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BALLY新任創意總監揭曉！曾任職GUCCI、BV「9月首秀見真章」

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記者鮑璿安／外電報導

擁有172年歷史瑞士品牌BALLY告別上任僅一年的創意總監Rhuigi Villaseñor，新任設計總監身分終於揭曉，由Simone Bellotti接下，他曾經任職於Dolce & Gabbana、Bottega Venetta等知名品牌，最快在9 月的米蘭時裝周就會公開由他操刀的最新設計。

▲BALLY 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BALLY 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BALLY 宣布Simone Bellotti（下圖）成為新任設計總監。（圖／品牌IG）

Bellotti 在聲明中表示：「能夠被任命為 Bally 的設計總監並相信能為 Bally 的非凡傳奇做出貢獻，我深感榮幸。」事實上他也非全新面孔，過去曾在Gucci工作長達16年，也在Dolce & Gabbana、Bottega Venetta 和 Gianfranco Ferre 工作過，設計經驗豐富，或許任命他能夠為Bally注入新血。

▲BALLY 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲前任設計師Rhuigi Villaseñor打造全新Logo Emblem圖騰，試圖讓品牌年輕化 。（圖／記者鮑璿安攝）

品牌上一任創意總監Rhuigi Villaseñor，則是在2022年加入，共帶來2022年冬季膠囊系列、2023春夏以及秋冬系列，當時大膽改革創新，設計出全新Logo Emblem圖騰，充滿巴洛克風格和無限延伸的樣貌，但遺憾沒走過磨合期，未來Simone Bellotti將如何延續或是改革，會是他上任後的首要功課。

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關鍵字：

BALLY, 瑞士, Simone Bellotti

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