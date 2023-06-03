《車貞淑醫生》嚴正化火辣身材太凍齡　53歲保養＆瘦身心法公開

文／美人圈

Netflix韓劇《車貞淑醫生》話題飆升，其中女主角嚴正化演技更是讓不少人都非常有共鳴，戲外的她也因為看不出年紀的美貌與保養得宜的身材引發話題，53歲嚴正化美貌+火辣身材被封「韓國瑪丹娜」，這次就一起看看她的保養＆瘦身心法，一起Get完全看不出年紀的凍齡美貌！

《車貞淑醫生》話題飆升！主婦成長記太有共鳴

近期Netflix韓劇《車貞淑醫生》開播後話題一路飆升，劇情講述曾是醫學院學生的女主角「車貞淑」，在當了20年家庭主婦後，因為一場重病看清了自私懦弱的老公，決定重拾白袍，挑戰成為住院醫生後的成長故事。以「主婦成長」為主軸的劇情勵志又搞笑，細膩呈現家庭主婦中斷職涯後重新當上醫生面臨的挑戰，笑中帶淚，是近期話題、好評飆升的韓劇黑馬。

▲《車貞淑醫生》開播後話題不斷。（圖／JTBC《車貞淑醫生》）

《車貞淑醫生》看似是一部醫療劇，其實劇情著重於描寫家庭主婦的成長，其中女主角嚴正化靈動的演技更是讓不少人都非常有共鳴。嚴正化其實已經年過半百，許多觀眾得知她的真實年齡後也都超級意外，這次就帶來她的保養&瘦身技巧，一起來看看！

53歲嚴正化美貌+火辣身材被封「韓國瑪丹娜」

嚴正化不僅在演技上時有突破，能歌能演的她更是韓流性感女神始祖，前衛大膽且性感的風格讓她被封為「韓國瑪丹娜」，也影響了很多後輩歌手，像是李孝利、泫雅、華沙、2NE1、AOA、少女時代等。

▲嚴正化美貌+火辣身材被封「韓國瑪丹娜」。（圖／IG@umaizing，下同）



2020年時，嚴正化以單曲《豹紋 》回歸，也穿上豹紋緊身衣，完美露出火辣身材，翹臀、美胸該有的都有，身材緊緻更是毫無贅肉，完全看不出當時已經年過50了！

嚴正化53歲凍齡顏值，保養+瘦身心法必學

今年已經53歲的嚴正化絕對是美魔女代表，光看那張緊實飽滿的臉根本猜不出年齡，擁有凍齡美貌的她私下特別注意保養，不僅吃得相當健康，也很重視「卸妝」步驟，她曾分享自己非常在意徹底卸妝，保持毛孔清潔，也能夠加強保養品吸收，避免肌膚老化。

另外嚴正化平時也會在洗澡時，在水中加入清酒泡個半身浴，泡半身浴可以幫助促進血液循環，不僅消除惱人的水腫幫助肌肉放鬆，對肌膚也有保養效果，讓全身肌膚變得更有彈性。

嚴正化瘦身菜單

1：雞蛋斷食法

除了保養之外，嚴正化的火辣身材完全來自於自律管理，先前為了回歸，嚴正化就曾在YouTube頻道中分享過一個非常激烈的「雞蛋斷食法」，在三天內以雞蛋當主食，搭配奶油、咖啡及少許水果，在3天內成功瘦下將近2公斤！

「雞蛋斷食法」菜單：

Day1

早餐：兩顆煎蛋+兩塊奶油+一杯防彈咖啡

午餐：三顆煎蛋+兩塊奶油+藍莓約10顆

晚餐：三顆水煮蛋+辣醬&番茄醬+兩塊奶油

點心：小塊三角起司+一盒海苔

Day2

早餐：杏仁奶+兩塊奶油+天然糖+兩顆蛋+一杯防彈咖啡

午餐：不吃

晚餐：蛋+起司+辣醬＆番茄醬+兩塊奶油

Day3

早餐：兩顆煎蛋+兩塊奶油+一杯防彈咖啡

午餐：不吃

晚餐：水煮蛋+藍莓約15顆+營養棒+一塊偷吃的年糕

但是這種方式太過激烈，連嚴正化自己都快崩潰，甚至在最後一天忍不住偷吃了年糕。另外這個斷食法僅以雞蛋作為主食，也容易營養不均衡，日後可能會復胖或是造成身體負擔，因此相當不建議！

2：瑜伽伸展雕塑

嚴正化私下完全是個運動愛好者，平時也很喜歡練習瑜伽，瑜伽不但可以伸展及放鬆肌肉、雕塑並調整體態，還能夠舒緩焦慮，讓身心靈從內而外放鬆。





3：重訓減脂增肌



嚴正化的身材不是那種乾瘦，而是瘦得相當健康，同時擁有漂亮勻稱的肌肉線條，其實嚴正化在2010年左右曾經患有甲狀腺癌，所幸手術後恢復健康，這也讓她在之後一直保持運動的習慣，不僅體態變得更勻稱、身體更健康，同時也可以幫助釋放壓力。

除了到健身房進行重訓，增加肌肉量同時搭配有氧運動減脂，讓身材曲線更加勻稱之外，她也曾分享自己在家也會做的居家運動，一整套做下來強度真的很夠，腹肌馬上跑出來了呢！

4：游泳衝浪等全身運動

像是游泳、衝浪等運動更是嚴正化的最愛，先前沒有拍戲的時候就常分享自己到海邊衝浪的照片。其實衝浪是一款可以鍛鍊到全身核心肌群的運動，游泳更是燃脂率相當高的有氧運動，還可以強化心肺功能，對於想維持身材或是瘦身的人都相當推薦。

延伸閱讀

曾胖到72公斤？《九尾狐傳1938》金素妍保養秘訣大公開，成功鏟肉、消水腫就靠這招

【編輯推薦】2023眼霜/眼精華評比！GA、赫蓮娜新品潤澤、有感撫紋，這款妝前用也超推

懶人減肥早餐必備！風靡歐美8款「隔夜燕麥罐」食譜，做法簡單、睡醒就能吃

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載