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韓國必敗潮牌TOP 6！小雛菊T超高人氣　這牌Jennie、高允貞都愛穿

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文／美人圈

這幾年韓國潮牌有如雨後春筍般竄出，不僅設計多元、服裝版型也很好看，以下就帶來2023人氣韓國潮牌推薦，從MARITHÉ、Mardi Mercredi到ADLV通通有，加上Jennie、金高銀、NewJeans等韓星的加持，更是讓韓國潮牌成為潮人們訪韓必入手單品，快來一起認識一下吧！

2023韓國潮牌推薦：

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD其實是兩位法國設計師所創立的品牌，融合了法韓簡約元素，堅韌的牛仔布料、棉T單品、貝蕾帽是最熱門的單品，受到一票韓星的支持與喜愛，自從BLACKPINK Jennie、演員高允貞穿過後更是聲勢大漲，幾乎是訪韓人人必逛的潮店。

▲潮牌 。（圖／翻攝自IG）

▲MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD。（圖／IG@marithe_kr、jennierubyjane）

ADLV

李敏鎬、Seveteen、Lisa都是這個品牌的忠實愛好者！從一系列的「惡搞小孩帽T」在時尚圈殺出血路，甚至直接在黃金地段狎歐亭羅德奧站展店，ADLV絕對也值得收入口袋名單，喜歡搞怪創意風格的你千萬別錯過。

▲潮牌 。（圖／翻攝自IG）

▲ADLV絕對值得收入口袋名單。（圖／IG@adlv_official）

Mardi Mercredi

前陣子滑開韓妞IG，應該都會被一整排的小雛菊T恤洗版，這個超高人氣的單品，正是出自韓國小眾品牌Mardi Mercredi，由韓國設計師朴和睦和妻子李秀賢一同主理，主打清新、可愛又不失隨性的氛圍，非常符合時下流行的「Athflow風」。

▲潮牌 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國小眾品牌Mardi Mercredi。（圖／IG@mardi_mercredi_official）

AMBLER

AMBLER則是韓國年輕人近期最愛的潮牌，從基本款、經典斷頭小熊款到刺繡Tee，都是人氣單品，百搭又不容易出錯，而且也很適合當情侶Tee，就連Super Junior銀赫也曾著用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERDY®

太妍、IU御用的潮牌NERDY®，以「為平凡中不平凡的人打造的街頭品牌」為核心理念，在日常設計融入嘻哈元素，讓運動外套、T恤、羽絨衣等常見的單品，又多了隨性且慵懶的氛圍。

▲潮牌 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、IU御用的潮牌NERDY。（圖／IG@nerdyofficial）

O!Oi

O!Oi也是訪韓必逛的潮牌店，繼Rosé之後，又找來新生代女團NewJeans代言，美式復古結合Y2K風格，從帽T、襯衫、背心到牛仔褲等各種單品，都是大寫的好看，很值得加進購物名單內。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 潮牌, 韓國, 穿搭

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