比漾全台首間「海岸線美式海鮮」開幕　40公分巨盤海鮮3人吃飽飽2千有找

▲新北百貨夏日促銷，比漾引進莫凡彼餐飲旗下首間新美式手抓海鮮餐廳吸客。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／新北報導

疫情後民眾重塑「相聚、分享」等概念，不少人都希望能花更多時間與親友相處，珍惜當下，加上疫後心情放鬆，餐飲人潮持續回流，百貨業者也積極打造獨家特色餐飲，新北比漾廣場今起開設莫凡彼旗下首間手抓海鮮美式餐廳「Koastline海岸線」，以歡聚玩樂元素打造，獨家40公分海鮮盤跟30公分長龍蝦全部2,000元有找，近期再推生日慶回饋讓民眾玩買全包。

海岸線美式海鮮採用經典美國南方鄉村調味手法，料理波士頓龍蝦、螃蟹、大草蝦、馬祖淡菜，鱸魚，鮭魚等食材，也提供義大利麵及燉飯，加上經典美式開胃菜蛤蜊巧達濃湯、水牛城雞翅、手工自製比司吉等，並供應多種特色調飲及調酒，現場還陳設國際比賽專用的飛鏢機，且不定時舉辦與客人玩遊戲拿獎品的活動，瞄準下班後聚餐、周末家庭客等族群，平均客單約在800元至千元左右。

其中最經典莫過於風味手抓海鮮，以簡單調味凸顯海鮮品質，40公分超大盤份量十足，且可搭配無限供應風味飯不怕吃不飽，滿滿一大份可供3至4人食用，售價1,980元；身長約30公分的波士頓龍蝦打卡超威，吃得到鮮甜肉質也很適合聚餐分食，單隻售價1,280元。

比漾廣場生日慶檔期也於6／8起開跑，為期18天，首四日持台新比漾聯名卡於化妝品、內睡衣、男女裝、床寢區單櫃刷滿3,000元送300元抵用券；首四日及每周五六日，持比漾卡於全館指定櫃單櫃滿2,000元贈100元抵用券；大家電、珠寶區單櫃滿1萬元送500元抵用券。且推出卡友天天來店禮活動，特選全台七大農會的特色好物，推出九階段的來店禮供卡友兌換。

▲NO.1 零粉感完美底妝組，價值5,426元起，特價3,400元起。（圖／比漾提供）

▲愛迪達X_Plrboost女款慢跑鞋，原價5,990元，特價4,790元 (限量10雙)。（圖／比漾提供）

Global Mall環球購物中心於6／14前，展開「初夏饗樂」檔期，加碼推「百萬會員感謝祭」回饋，線上線下祭出三大超值方案，包括「點數放大三倍兌」，會員扣50點可兌換50元美食抵用券；集結百大美食推到店取5折起、買一送一，線上下單、分店便利取，另車站店加碼周一至周四，館內指定餐飲單筆消費滿399元送30元電子商品禮券。

此外為吸引夏日人潮，Global Mall新北中和打造了視覺感十足的「金燦向日葵祭」打卡點，超過200朵的擬真向日葵彷彿無數個小太陽簇擁一起，穿插交錯於樹叢中，形成燦爛金黃色的向日葵花海廊道，即日起於現場拍照打卡並加入環球會員，還可至服務台兌換限量五月花衛生紙1串。