網熱議宋慧喬、韓韶禧「髮型最美時期」　Wendy的層次剪點名率超高

文／美人圈

剪髮、燙髮前根據自己的五官臉型選擇最具修飾效果的髮型很重要，不僅可以修飾臉型問題、還可以有減齡顯瘦的效果！今天一起看看網友熱議明星「最美時期」的髮型，加碼分析臉型修飾重點，宋慧喬、韓韶禧根本是稜角臉髮型範本，Wendy髮型火遍韓國髮型師IG，下次換髮型前記得先參考起來！

明星最美時期髮型：

宋慧喬－八字瀏海

修飾臉型：下顎寬、高顴骨、面中凹陷

宋慧喬幾乎可以說是帶火這款韓系八字瀏海，每次髮型都以旁分或中分的八字瀏海為主，這款瀏海說白了，真的是一款不出錯的瀏海，另外再搭配耳際碎髮的話不僅更隨性慵懶，還有修飾下顎線條的效果，也可以讓面中部位更加飽滿，視覺上顯得減齡顯嫩！

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122，下同）

八字瀏海重點就是自然外翻的瀏海弧度，可以修飾顴骨的稜角感，讓臉型更加俐落。瀏海除了長度建議落在顴骨上方之外，也可以往下修飾到下顎線條，可以很好的轉移視覺焦點，弱化顴骨線條、讓臉型更加圓潤柔和。

韓韶禧－雙C瀏海大波浪

修飾臉型：稜角臉、高顴骨、中庭長

韓韶禧其實是這種稜角臉型，顴骨也比較凸出，觀察一下她的幾張出圈照，本命髮型就是這種在顴骨兩側有著「雙C」線條的瀏海，搭配一頭大波浪，馬上有修飾效果，女神氛圍感拉滿！這款髮型在視覺上很有修飾效果，而且也修飾大小臉的問題。

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）



相較於先前在韓劇《以吾之名》、《無法抗拒的他》的短髮、中短髮髮型，這款雙C瀏海的外翻捲度修飾度更高，可以修飾不對稱的臉型，在視覺上也弱化稜角感，讓原本的稜角感變得更加柔和圓潤，更加放大她的美貌！

▲雙C瀏海的外翻捲度修飾度更高。（圖／IG@barrel.fit）

秀智－空氣瀏海

修飾臉型：高額頭、長臉、高顴骨

秀智髮型滿多變的，像是公主切、齊瀏海等等，但是不少網友公認最想念的就是她的空氣瀏海造型！先前頂著一頭空氣瀏海真的很適合她，不僅修飾臉型、更讓她看起來清純滿滿，根本無愧於「國民初戀」的封號！

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

尤其是先前在韓劇《任意依戀》中這款空氣瀏海更是堪稱教科書級別，瀏海中間自然的弧度修飾上庭比例，搭配兩側的微微C字弧度，更加顯瘦及修飾臉寬，也可以弱化顴骨，整個臉型看上去不僅更加飽滿，減齡顯嫩效果更是一絕！

▲韓劇《任意依戀》秀智的空氣瀏海堪稱教科書級別。（圖／KBS《任意依戀》）

Red Velvet Wendy 層次剪

修飾臉型：短圓臉、扁平臉型

說到Red Velvet的Wendy，不能不提到這款被她帶火的Wendy Cut層次剪，更是被韓國髮型師公認每天都會有人要求要剪的髮型！不管是搭配瀏海或是將瀏海旁分都相當好看，而且不用太多整理技巧，滿滿的隨性氛圍相當率性有型。

▲Red Velvet Wendy 。（圖／IG@todayis_wendy，下同）

這款Wendy Cut長度約落在及肩，最大的重點是剪出層次感的同時保留些許厚度，不會太稀薄，輕盈的中短髮、短髮風格真的很有修飾度，不僅可以弱化臉型稜角、拉長臉型，另外透過層次感還可以修飾臉部輪廓，很適合五官較扁平的臉型。

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