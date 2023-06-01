謝欣穎買飾品豪氣「別阻止我」 甜讚王柏傑送禮細心不踩雷

▲謝欣穎選戴APM Monaco ÉTÉ系列中採用孔雀石的「MALACHITE」首飾。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM Monaco今發表夏季新品，由女星謝欣穎示範最新ÉTÉ系列首飾，她透露身為品牌「鐵粉」，經常買到「失心瘋」，她笑著說：「我需要有人給我建議，不需要阻止我買。」她也勸天下男性若要送飾品當禮物，最安全的作法是帶著另一半一起挑，不然就得用心了解對方的喜好，像男友王柏傑平常閒聊就會把她的喜好記在心裡，她甜笑說：「他跟一般男孩子比起比較細心，沒送過『雷』的禮物。」





▲APM Monaco MALACHITE孔雀石愛心與圈形耳環，5,000元。

近年來謝欣穎選購首飾更加重視意義，她與男友王柏傑就同戴以過世愛犬骨灰製成的項鍊，她趁出席APM Monacao活動，再挑一條新項鍊作疊搭。她認為最呼應夏季熱情氛圍的設計為ÉTÉ系列，品牌一次推出靈感源自法國蔚藍海岸與標誌性景點的3種主題作品，分別是代表大自然的天然翠綠孔雀石的「MALACHITE」、花朵與太陽造型搭配前衛鍊條設計的「SOLEIL」，以及六芒星「MÉTÉORITES」。





▲APM Monaco MALACHITE孔雀石項圈，30,400元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）今夏也繁花盛開，推出色彩繽紛、立體造型的Savior-Faire花卉首飾，以溫暖的粉紅及活力的黃色為主，每朵花的施華洛世奇水晶花瓣都經過細緻切割，散發迷人光彩，備有豐富的耳環、戒指、項鍊款式。





▲施華洛世奇Savior-Faire花卉首飾散發迷人光彩。（圖／施華洛世奇提供）





▲施華洛世奇黃色Florere個性戒指，16,000元。





▲施華洛世奇粉紅Florere耳環，7,450元。